Il trasferimento di Leo Messi al Paris Saint Germain sarà ufficializzato probabilmente nelle prossime ore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli agenti sportivi dell'argentino e la società francese stanno definendo gli ultimi dettagli del contratto. Si parla di un ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Messi al Paris Saint Germain significa comporta quasi inevitabilmente la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Si era parlato di un possibile trasferimento del portoghese nella società francese fino a qualche settimana fa.

Ma adesso quindi sembra probabile che Cristiano Ronaldo rispetti il contratto con la società bianconera fino a giugno 2022. Secondo la stampa francese però, potrebbe esserci un clamoroso addio del portoghese alla Juventus già durante questo Calciomercato estivo. Sul giocatore infatti ci sarebbe l'interesse concreto della società della Major League Soccer Inter Miami, che vorrebbe il portoghese per rinforzare la rosa. Difficile però pensare che Cristiano Ronaldo possa lasciare un campionato competitivo come la Serie A per giocare nella Major League Soccer già da questa stagione.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi all'Inter Miami

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dalla stampa francese, David Beckham vorrebbe portare all'Inter Miami Cristiano Ronaldo già durante questo calciomercato estivo.

Trattativa che però sembra difficile anche perché il portoghese ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Proprio per questo la società americana dovrebbe investire circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore e altrettanti per l'ingaggio stagionale. Più probabile che tale trattativa possa definirsi da giugno 2022, quando Cristiano Ronaldo sarà andato in scadenza di contratto con la società bianconera.

Un'esperienza professionale nella Major League Soccer per il portoghese potrebbe essere solo posticipata quindi, anche perché non ha mai nascosto la volontà di giocare in America a fine carriera.

Il mercato della Juventus

Il settore avanzato della Juventus dovrebbe quindi essere composto nella stagione 2021-2022 da Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Paulo Dybala e Kaio Jorge.

Si attendono novità anche dal centrocampo, dove potrebbero arrivare uno o due centrocampisti. Sembra vicino Miralem Pjanic, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe trasferirsi in bianconero in prestito annuale. Si attendono novità anche su Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni è atteso l'incontro fra Sassuolo e Juventus: le società potrebbero trovare l'intesa sulla valutazione di mercato del giocatore.