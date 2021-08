Il Milan ha fatto il suo esordio in campionato sul campo della Sampdoria, con i rossoneri che si sono resi protagonisti di un grande match portando a casa una vittoria fondamentale col punteggio di 0-1. Il faro della serata è stato il nuovo numero 10 rossonero Brahim Diaz, il quale ha avuto il merito di sbloccare la gara e di mettere in apprensione la Sampdoria per tutta la partita con le sue ripartenze.

La settimana prossima la Serie A torna in campo, con la squadra di Pioli che sarà di scena domenica nel posticipo della seconda giornata di campionato a San Siro contro il Cagliari, alle ore 20:45.

Sampdoria-Milan, la partita

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha schierato il Milan con il classico 4-2-3-1, anche se ha dovuto fare a meno dell'algerino Ismael Bennacer, sostituito brillantemente da Rade Krunic. In porta Mike Maignan (che si è dimostrato molto sicuro, specialmente con i piedi), mentre la linea difensiva è stata composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, Krunic e Tonali hanno formato la diga dietro la batteria di trequartisti composta da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao a supporto dell'unica punta Olivier Giroud.

I rossoneri sono andati in vantaggio al nono minuto del primo tempo con una grandissima progressione di Calabria, il quale con un passaggio preciso ha consentito a Brahim Diaz di aprire le danze.

Il primo tempo è andato poi avanti a strappi con le cavalcate improvvise del folletto spagnolo e qualche strepitoso salvataggio di Audero.

Nel secondo tempo i rossoneri non sono riusciti a chiudere la partita subendo gli assalti della Sampdoria che ha cercato di recuperare il risultato.

Le pagelle del Milan

Maignan 7: Preciso con i piedi e nelle uscite, una sicurezza per i compagni.

Sventa qualche situazione pericolosa. Donnarumma non è più un rimpianto.

Calabria 7: Solita prova di sostanza e qualità, il terzino destro è ormai una certezza per i tifosi rossoneri. Splendida l'azione che ha portato al vantaggio di Brahim Diaz.

Kjaer 6,5: Il danese riparte da dove aveva terminato. Una prestazione sicura a difesa del proprio portiere.

Tomori 6,5: L'inglese non soffre la tensione e la responsabilità per la cifra spesa dal Milan per il suo riscatto. Prestazione sicura e rocciosa.

Theo Hernandez 5: Il suo errore in difesa poteva costare carissimo, non si vede mai in avanti.

Tonali 6,5: L'ex giocatore del Brescia sembra aver iniziato la stagione con un altro piglio rispetto alla precedente.

Krunic 6,5: Quantità e qualità. Non fa rimpiangere Bennacer.

Saelemaekers 5,5: La fascia destra continua ad essere il punto debole del Milan in attacco.

Rafael Leao 5,5: A tratti pare svogliato, come spesso era già capitato. Altra chance persa per il portoghese.

Brahim Diaz 10: Il voto è un po' forzato, ma lo spagnolo non spreca la sua chance di imporsi per una stagione da protagonista.

Sempre in partita, sempre volitivo e preciso. Prestazione da numero 10.

Giroud 6,5: Il francese è apparso un po' imballato, ma il suo tocco non si discute. Sempre utile quando c'è da far salire la squadra.