Manca meno di una settimana al termine della sessione estiva di calciomercato e in casa Inter si lavora a pieno regime per trovare un attaccante che possa completare il reparto offensivo. Sono stati tanti i nomi accostati al club nerazzurro, nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto alla lista anche quello di Andrea Belotti. Il "Gallo" è in scadenza di contratto a giugno 2022 e per questo motivo il Torino potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo.

Belotti come alternativa a Correa

La dirigenza dell'Inter è alla ricerca di un nome valido per il parco attaccanti: il profilo più gettonato rimane quello di Joaquin Correa per il quale i nerazzurri sono disposti a stanziare 30 milioni di euro da girare alla Lazio più eventuali bonus, oltre ad un’eventuale percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Un’operazione che rimane comunque complicata, visto che la richiesta della Lazio è di 35 milioni di euro senza bonus e senza prestito con diritto di riscatto, soluzione che non convince Lotito. Proprio per questo Beppe Marotta avrebbe aperto una pista alternativa che porterebbe all'acquisto di Andrea Belotti dal Torino.

Il "Gallo" piace a Simone Inzaghi essendo in grado di giocare sia con Lautaro Martinez che con Edin Dzeko, dato che anche al Toro spesso gioca lontano dalla porta. Belotti è un centravanti completo, sapendo calciare bene con entrambi i piedi anche dalla distanza, segnando spesso pure di testa. In maglia granata sovente deve fare reparto da solo in avanti, arretrando per ricevere palla spalle alla porta proteggendola sfruttando il corpo.

Grazie alla sua prestanza fisica viene spesso sfruttato anche per il gioco di sponda, riuscendo di frequente ad avere la meglio sui difensori avversari sui palloni alti.

Belotti ha 27 anni e vorrebbe fare quel salto di qualità che non è riuscito a fare con il Torino, giocando con continuità a livello europeo e ai vertici del campionato.

La possibile trattativa con il Torino

L'Inter vuole velocizzare le mosse in attacco per perfezionare la propria rosa. Oltre a Correa, i dirigenti nerazzurri hanno aperto una trattativa parallela a quella del "Tucu". Nella giornata di ieri Marotta e Ausilio avrebbero già svolto un primo incontro con la dirigenza del Torino per parlare proprio del futuro del capitano granata.

L'operazione Belotti potrebbe svilupparsi sulla base di 20/22 milioni di euro più bonus, quindi una decina di milioni di euro in meno rispetto alla valutazione che la Lazio fa attualmente di Correa. Non è escluso che il club nerazzurro possa inserire nella trattativa un'eventuale contropartita tecnica, che possa far abbassare ulteriormente il prezzo. ll nome che potrebbe interessare ai granata è quello di Andrea Pinamonti, valutato circa 7/8 milioni.

Le prossime ore saranno decisive: l'Inter dovrà decidere su quale dei due profili puntare, se Belotti o Correa. Determinante sarà la scelta di Inzaghi e soprattutto anche la disponibilità o meno della Lazio di abbassare le proprie pretese per il "Tucu".