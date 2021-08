La Serie B quest'anno non sembra trovare davvero pace. La storia del Chievo Verona ha tenuto sulle spine migliaia di tifosi ed appassionati, sia della sponda clivense che della tifoseria cosentina, visto che il Cosenza era la squadra designata per sostituire il Chievo in caso di esclusione. Effettivamente l'esclusione dalla serie B è arrivata ed ora il Cosenza è pronto a sostituire i clivensi in cadetteria. Una situazione un po' kafkiana, visto che il Cosenza non era ancora partito per il ritiro, non aveva iniziato un vero e proprio calciomercato (in considerazione del fatto che non conosceva la categoria in cui avrebbe giocato il prossimo campionato) e non aveva ancora ufficializzato la guida tecnica.

Considerando che all'inizio del campionato mancano solo un paio di settimane, diventa probabile che al club calabrese sarà concesso più tempo per organizzarsi in vista del nuovo campionato di Serie B.

La Reggiana chiede la revisione degli atti

Dopo l'esclusione del Chievo e la riammissione del Cosenza, la Reggiana sarebbe la prima in graduatoria in caso di nuova estromissione. Per questo motivo, il club ha richiesto nel pomeriggio una verifica sui dossier presentati da tutti i club della serie cadetta. La Reggiana ha chiesto la revisione degli atti per cercare irregolarità su altri club di Serie B, spiegando come dopo la respinta del Tar del ricorso presentato dal Chievo e la conseguente riammissione al campionato Cadetto del Cosenza, un’altra estromissione significherebbe ripescaggio per gli emiliani.

I motivi dell'esclusione del Chievo Verona dalla Serie B

Il Chievo Verona è stato letteralmente escluso dalla Serie B per l'anno 2021/2022 a motivo del rilevato inadempimento di debiti fiscali. Per il Tribunale " alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell'intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva [...]".

Una situazione, questa che può cambiare il calciomercato della cadetteria.

Infatti i giocatori del Chievo Verona saranno liberi di accordarsi con altri club a parametro zero e sono già tanti i contatti tra i loro entourage ed i club interessati. Tra questi, certamente i giovani Leverbe, Semper e gli esperti Gigliotti, Mogos, Comotto, tanto per fare alcuni nomi.

La Serie B comincia il 20 agosto

L'open day della Serie B sarà il 20 agosto.

La chiusura del campionato cadetto è prevista per il 6 maggio 2022, anche quest'anno in anticipo rispetto al solito per permettere di svolgere i play off in tempi consoni, in vista del Mondiale che si disputerà in estate. Il torneo cadetto si fermerà per i match delle Nazionali di calcio nelle seguenti date: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022, 27 marzo 2022.

A differenza della Serie A, anche quest'anno in Serie B si giocherà nel “boxing day”, ovvero il 26 dicembre. Spazio anche al match del 29 dicembre, che concluderà l’anno. La sosta invernale si terrà dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022. Il campionato è alle porte, si spera che al più presto si torni a parlare di calcio giocato.