Il Chievo Verona potrebbe essere escluso dalla Serie B. La notizia, che circola da giorni, è effettivamente una sorpresa, visto che il Chievo da ormai oltre due decenni è presente sempre nelle massime categorie del calcio italiano.

La società di Campedelli, esclusa di fatto dalla Serie B dagli organi sportivi, sta cercando però in tutti i modi di rientrare ed essere riammessa: nel pomeriggio di oggi 2 agosto è atteso il pronunciamento in merito da parte del Tar.

Se il ricorso non fosse accettato, il Chievo dovrebbe ripartire da categorie non professionistiche, lasciando liberi da ogni contratto tutti i calciatori della rosa.

In tempi di calciomercato, questi sono dati importanti che non sfuggono alle società impegnate a rafforzare le loro squadre.

Il Cosenza alla finestra: potrebbe sostituire il Chievo Verona in Serie B

Alla luce di ciò, la società di Campedelli aveva ricorso al Tar contro l’esclusione dalla prossima serie B. In tal caso sarebbe il Cosenza a prendere quel posto.

Se il ricorso dovesse essere respinto, il Chievo potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato, ma eventualmente per un risarcimento: la stagione calcistica dovrebbe partire lo stesso. Dunque, sarà ufficializzato oggi 2 agosto il dentro o fuori della squadra veneta in serie B.

Chievo Verona: i calciatori in rosa valgono circa 15 milioni

In attesa di vedere come andrà a finire la questione-Chievo, non c'è però, soltanto il Cosenza a essere interessato alla vicenda.

Infatti, sono diverse le società che hanno messo gli occhi sui calciatori del club i quali, in caso di mancata iscrizione in Serie B, sarebbero svincolati. Il sito transfermarkt, esperto di Calciomercato, ha analizzato la rosa della squadra veronese, assegnandole un valore totale di circa 15 milioni di euro. Questa cifra contiene tutti i costi dei vari calciatori presenti in rosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Paradossalmente, al contrario di quello che avviene normalmente, nella rosa del Chievo balza subito un dato in evidenza: non sono gli attaccanti ad avere un costo del cartellino più elevato, bensì i difensori (alcuni dei quali molto giovani) e il portiere Adrian Semper, tra i nomi più gettonati del calciomercato estivo.

I calciatori più costosi del Chievo già richiesti nel calciomercato

Sono già diverse le società che stanno puntando ai calciatori del Chievo nel calciomercato estivo in corso. Il giocatore con il cartellino più costoso è il portiere croato Adrian Semper, classe '98, che nelle scorse settimane aveva ricevuto le avances di due club di serie A: l'Hellas Verona e l'Udinese. Il difensore più costoso è invece il francese, classe '97, Maxime Leverbe: circa 800 mila euro il valore del suo cartellino. Il difensore transalpino è seguito con attenzione dalla Reggina che cerca un calciatore con le sue caratteristiche per cercare di dare più solidità ad un reparto che ha necessità di rinforzi. Sempre la Reggina, starebbe pensando anche ad un collega di reparto di Leverbe: Gaullame Gigliotti, difensore di grande esperienza, più grande di 11 anni rispetto al francese.

Anche il Lecce, è alla finestra e aspetta una risposta dalla situazione Chievo. Secondo alcune indiscrezioni il club giallorosso potrebbe puntare sul difensore Vasile Mogos e sull'attaccante Luigi Canotto. Il primo, terzino destro classe 1992, ha un valore di mercato di 700 mila euro, stesso prezzo del compagno di squadra, Canotto, classe 1994, che sarebbe utile in un ipotetico 4-3-3 di mister Baroni. Infatti, Canotto ha giocato spesso in carriera da esterno destro alto in un attacco a tre. Rimangono dubbi, comunque, sulla persistenza di un interessamento del Lecce per Mogos, visto che nel frattempo la società salentina ha acquistato Calabresi e Gendrey, entrambi giocatori abituati a giocare a destra.