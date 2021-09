La Serie A in questa stagione ha visto il ritorno di tecnici molto importanti. Massimiliano Allegri è ritornato sulla panchina della Juventus, Spalletti invece è stato scelto dal Napoli come successore di Gattuso mentre Simone Inzaghi, José Mourinho e Maurizio Sarri sono diventati i tecnici rispettivamente di Inter, Roma e Lazio. Sorprende invece come il tecnico campione d'Italia Antonio Conte sia rimasto senza progetto sportivo dopo l'addio all'Inter. L'allenatore pugliese attualmente è opinionista a Sky Sport per la Champions League. Potrebbe però rilanciarsi in un nuovo progetto sportivo qualora si presentasse una società importante.

Conte potrebbe tornare nel campionato inglese, dove ci sono alcune società che starebbero valutando la possibilità di cambiare allenatore. Si è parlato del possibile esonero di Arteta all'Arsenal ma il tecnico pugliese preferirebbe un progetto vincente. Secondo la stampa inglese anche il Manchester United starebbe valutando la possibilità di sostituire l'attuale tecnico Solskjaer dopo la sconfitta in Champions League contro lo Young Boys.

L'ex Inter e Juventus Conte potrebbe diventare nuovo tecnico del Manchester United

L'ex tecnico di Inter e Juventus Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester United . A rivelarlo la stampa inglese, che conferma come la posizione di Solskjaer non sia così solida dopo la sconfitta in Champions League contro lo Young Boys.

Dopo lo scudetto conquistato con l'Inter Conte ha deciso di rescindere il contratto con la società nerazzurra per poi diventare in questa stagione opinionista Sky Sport per la Champions League. In caso di offerta importante però potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Il Manchester United potrebbe essere una società in cui ripartire con nuovo progetto vincente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

D'altronde la società inglese ha investito con decisione sul mercato ad agosto acquistando giocatori come Jadon Sancho, Raphael Varane e Cristiano Ronaldo.

Il mercato degli allenatori

Altro tecnico molto chiacchierato in questi giorni è sicuramente Andrea Pirlo. L'ex allenatore della Juventus è attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale in bianconero.

Non è bastata la conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia per la riconferma del bresciano che negli ultimi giorni è stato avvicinato all'Arsenal e al Barcellona. La società catalana starebbe valutando la possibilità di sostituire Koeman dopo la sconfitta pesante in Champions League contro il Bayern Monaco. Le partite di campionato potrebbero essere decisive per la riconferma dell'allenatore bresciano.