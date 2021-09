La Juventus, dopo la vittoria in Champions League contro il Malmo, proverà a raccogliere i primi tre punti in campionato già da domenica 19 settembre. All'Allianz Stadium di Torino arriva il Milan primo in classifica dopo le tre vittorie in altrettante partite. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe confermare la formazione schierata in Champions League , con un cambio in difesa. Chiellini dovrebbe sostituire De Ligt.

Non dovrebbe giocare Kulusevski negli ultimi minuti del match contro il Malmo. Lo svedese in questi giorni sta lavorando molto dal punto di vista tecnico, cercando di migliorare anche con il piede destro.

Sul centrocampista ha parlato anche l'ex tecnico della Lazio Sven Goran Eriksson. In una recente intervista, ha dichiarato che Kulusevski è un giocatore di qualità ed è strano che non sia un titolare nella Juventus. Ha aggiunto che, in questo momento, dovrebbe rimanere in bianconero ma se dovesse essere una riserva per tutta la stagione sarebbe meglio giocasse da titolare.

'Kulusevski dovrà lasciare la Juve che rimarrà in panchina per tutta la stagione'

"Kulusevski è un grande talento. Non credo che oggi debba lasciare la Juve, ma se resterà in panchina per la stagione allora sì che dovrà andarsene''. Queste le dichiarazioni di Sven Goran Eriksson in una recente intervista. Il tecnico ha dichiarato che lo svedese, considerando la giovane età deve giocare titolare, "Altrimenti non diventerà mai il giocatore che tutti noi speriamo di diventare".

Acquistato dalla Juventus a gennaio 2020 per circa 43 milioni di euro, è rimasto in prestito al Parma fino a giugno prima di arrivare a Torino. La scorsa stagione non ha giocato con continuità ma si è rivelato decisivo nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La Juventus si aspetta molto dallo svedese, anche Allegri ci sta lavorando molto dal punto di vista tecnico, soprattutto con il piede destro.

Lo svedese infatti tocca gran parte dei palloni soprattutto con il sinistro, risultando a volte prevedibile nelle giocate.

Kulusevski da tre stagioni gioca in Serie A

Il centrocampista Dejan Kulusevski è oramai alla terza stagione di Serie A. Dopo aver giocato nell'Atalanta Primavera è stato prestato al Parma nella stagione 2019-2020.

Sono bastati pochi mesi per diventare un giocatore importante per la società emiliana. La Juventus ha deciso di acquistarlo proprio a gennaio 2020 lasciandolo al Parma fino a giugno. Lo svedese a 21 anni ha già disputato 16 partite nella nazionale segnando un gol. Anche all'Europeo si è messo in evidenza contribuendo nella qualificazione della Svezia agli ottavi di finale, persi contro l'Ucraina.