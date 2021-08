La Juventus potrebbe decidere di cedere le prestazioni di Weston McKennie. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, però, la formula per l'americano sarebbe stata quella di un prestito con diritto di riscatto. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro anche se dagli Spurs potrebbe arrivare sempre in prestito Moussa Sissoko. Inizialmente, però, ci sarebbero stati dei contatti per Ndombele, ma non avrebbe entusiasmato i dirigenti bianconeri. Il Tottenham, però, prima di intensificare i contatti vorrebbe capire come si evolverà la trattativa per il promettente calciatore Tchouaméni del Monaco.

Il Milan avrebbe messo Rafinha nel mirino per potenziare la trequarti

Il Milan vorrebbe potenziare la trequarti e starebbe guardando in casa del Paris Saint Germian per comprendere le possibilità di acquisto di Sarabia e Rafinha. In particolar modo, piacerebbe l'ex calciatore dell'Inter che potrebbe lasciare Parigi con la formula del prestito. La trattativa potrebbe concludersi a patto che il club rossonero si faccia carico dello stipendio oneroso che il calciatore percepisce. L'ex Barcellona, però, sarebbe anche nel mirino di club esteri come Fenerbahçe ed Espanyol. Appare, invece, sempre più vicino il ritorno a Milanello del centrocampista Bakayoko per potenziare la mediana in vista delle assenza dei Bennacer e Kessie che saranno impegnati per la Coppa d'Africa.

L'Inter continuerebbe ad avere contatti con il Napoli per assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Insigne. Il calciatore non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2022. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 25 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne offrirebbero al massimo 15 milioni.

L'ultima idea sarebbe quella di inserire Matias Vecino nell'affare. Il calciatore abbasserebbe il prezzo del napoletano e sarebbe molto gradito a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha avuto modo di allenarlo proprio durante la sua avventura alla Pinetina.

Il Napoli sarebbe alla ricerca di un centrocampista proprio dopo l'infortunio che terrà fuori Diego Demme.

L'uruguaiano, però, piacerebbe molto anche ad Inzaghi, che lo ha inserito nel match di esordio contro Genoa nel secondo tempo al posto di Nicolò Barella. In caso di addio, l'Inter potrebbe sostituire l'ex Fiorentina con Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento a Milano ma bisognerebbe trovare l'accordo con il presidente Giulini per il pagamento del cartellino. La valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro.