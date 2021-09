La Juventus, in questa settimana, si preparerà in vista della gara contro il Napoli. Per Massimiliano Allegri non sarà facile preparare questa partita poiché gran parte dei nazionali rientreranno intorno a 9 settembre. Mentre i sudamericani saranno in campo nella notte del 10 settembre e difficilmente saranno a disposizione della Juventus per la gara contro il Napoli. Dunque, Massimiliano Allegri dovrà adattarsi a questa situazione e scegliere la formazione titolare non sarà semplice. In più ci sono alcuni giocatori che non stanno bene. Uno di questi è Rodrigo Bentancur che è uscito anzitempo nella sfida tra Uruguay e Bolivia.

Perciò il numero 30 juventino resta in dubbio per la gara contro il Napoli. Per la sfida contro i partenopei sono da valutare anche le condizioni di Aaron Ramsey che spera di poter rientrare proprio per il match dell'11 settembre. Mentre per quanto riguarda Kaio Jorge e Arthur i tempi sarebbero più lunghi.

Kaio Jorge verso il rientro a fine mese

Kaio Jorge non ha ancora giocato una gara ufficiale con la Juventus poiché si è subito fermato a causa di un problema muscolare. Il brasiliano dovrebbe rientrare entro la fine di settembre. Tra i lungo degenti del club bianconero c'è anche Arthur. Il numero 5 juventino, dopo l'operazione per rimuovere la calcificazione alla gamba, starebbe bruciando i tempi e la recente visita di controllo ha dato buone risposte.

In ogni caso il rientro di Arthur dovrebbe avvenire per fine ottobre. Dunque, per il momento, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Kaio Jorge e del centrocampista ex Barcellona. In settimana, però, potrebbero arrivare buone notizie da Aaron Ramsey. Il gallese dovrebbe rientrare per il match contro il Napoli ma saranno decisivi i prossimi giorni.

Ramsey dovrà capire quali sono le sue sensazioni sul campo e solo a quel punto si capirà se potrà essere convocato oppure no per la partita dell'11 settembre.

Allegri assente

La scorsa settimana, Massimiliano Allegri non è stato alla Continassa per allenare i pochi giocatori rimasti a Torino nelle pausa per le nazionali. Il tencico livornese ha goduto di un permesso poiché sua figlia Valentina si è sposata.

La primogenita del tecnico della Juventus dovrebbe essersi sposata a Napoli. Valentina Allegri dovrebbe essere legata da qualche anno ad un imprenditore partenopeo. In ogni caso, si è voluto mantenere il massimo riserbo sulle nozze della figlia di Massimiliano Allegri. Adesso il tecnico livornese, dopo essersi goduto un breve periodo in famiglia, è pronto a tornare alla Continassa per preparare le prossime importanti sfide che attendo il club bianconero.