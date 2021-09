La sessione estiva di Calciomercato si è appena conclusa, ma intanto continua a tenere banco il tema del rinnovo di contratto dei vari calciatori di Serie A che andranno in scadenza nel giugno 2022 e che quindi, in questi mesi, potrebbero rinnovare con il club attuale o viceversa liberarsi a parametro zero dal 1° luglio per poi trasferirsi al miglior offerente.

Il caso Insigne

Tra i nomi più importanti dei giocatori "in scadenza" c'è certamente quello del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che dopo un Europeo da protagonista con la maglia della Nazionale non ha ricevuto alcun segnale per il rinnovo contrattuale da parte del patron Aurelio De Laurentiis.

Il numero 24 partenopeo chiederebbe una cifra intorno ai 6 milioni di euro, che però il patron del Napoli non ha intenzione di offrire.

Diversi grandi club soprattutto italiani monitorano la situazione, preparandosi a corteggiare "Lorenzo il Magnifico" in caso di addio col Napoli. Tra questi c'è anche l'Inter.

Paulo Dybala e Franck Kessie

Oltre al capitano del Napoli, ci sono altri contratti in scadenza nel 2022. Tra i più importanti ci sono quelli di Paulo Dybala della Juventus e Frank Kessie del Milan.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United, il numero 10 bianconero è al centro del progetto tattico e tecnico di Max Allegri: la dirigenza bianconera dopo vari incontri sarebbe pronta a limare le distanze con l'argentino.

Il rinnovo di Dybala pare quindi piuttosto probabile

Maggiori difficoltà ci sarebbero riguardo al rinnovo fra il Milan e Frank Kessie sta avendo dei rallentamenti. L'ivoriano è il fulcro della mediana rossonera, e dopo gli addii di Chalanoglu e Donnarumma, la società meneghina non può permettersi di perdere un altro pezzo da novanta a parametro zero.

Fino a questo momento non è ancora stato trovato un accordo: i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre ai 6,5 milioni all'anno. Intanto il Paris Saint Germain seguirebbe con interesse la vicenda.

Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti

Infine ci sono altre due situazioni che coinvolgono due calciatori che possono considerarsi due bandiere delle loro rispettive squadre, ovvero Lorenzo Pellegrini della Roma e Andrea Belotti del Torino.

Se per il centrocampista della Roma, la distanza col club sembra minima, viste anche le dichiarazioni di Josè Mourinho che hanno ribadito l'importanza del numero sette nel suo progetto, più complicata pare la situazione di Belotti, che nella sessione di mercato appena conclusa era stato accostato anche all'Inter.