Saranno giorni molto impegnativi in tema mercato per diverse società europee. Fra le protagoniste indiscusse potrebbe esserci la Juventus, che starebbe valutando la partenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti sarebbe sempre più deciso a lasciare la società bianconera e non è un caso che nelle ultime ore sia arrivato a Torino il suo agente sportivo Jorge Mendes. Si parla di Paris Saint Germain e Manchester City come possibili società interessate al portoghese. I francesi infatti in caso di cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid potrebbero decidere di sostituirlo proprio con la punta della Juventus.

Per quanto riguarda gli inglesi, la decisione di Harry Kane di voler rimanere al Tottenham potrebbe portarli a presentare un'offerta importante alla società bianconera per il portoghese. Secondo la stampa francese però l'offerta non sarà in cash ma sarebbe definita su uno scambio di mercato. Il Manchester City offrirebbe ben due giocatori per arrivare a Cristiano Ronaldo.

Possibile scambio di mercato fra Manchester City e Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester City sarebbe pronto ad offrire i cartellini di Bernardo Silva e Aymeric Laporte per Cristiano Ronaldo. Difficile che sia strutturato sulla base di uno scambio a titolo definitivo dei cartellini, anche perché la valutazione di mercato di Bernardo Silva e Laporte è importante.

Cristiano Ronaldo invece essendo in scadenza di contratto a giugno 2022 ad un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Probabile che quindi i due giocatori del Manchester City possano arrivare in prestito con diritto di riscatto mentre la punta della Juventus si trasferirebbe a titolo definitivo in Inghilterra. In questo modo la Juventus alleggerirebbe il monte ingaggi ed andrebbe a rinforzare la trequarti offensiva e la difesa.

Il mercato della Juventus

La punta Cristiano Ronaldo potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato del Manchester City. Bernardo Silva e Aymeric Laporte non sono però gli unici giocatori che piacciono alla Juventus come possibili contropartite per il portoghese. Ci sarebbe infatti un interesse concreto anche per Gabriel Jesus, che il Manchester City valuta circa 60 milioni di euro.

Potrebbe però cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato in diverse stagioni. La società bianconera però potrebbe decidere di acquistare anche un centrocampista in questi ultimi giorni di mercato, soprattutto se dovesse partire uno fra Aaron Ramsey e Weston McKennie. Si valutano diversi profili per la mediana. Fra questi spicca il belga Axel Witsel, giocatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto a giugno 2022. Sarebbe un acquisto a prezzo vantaggioso e il mediano ideale da schierare davanti alla difesa. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.