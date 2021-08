Il Calciomercato estivo potrebbe regalare clamorose trattative anche in questi ultimi giorni di mercato. Dopo l'ingaggio di Messi da parte del Paris Saint Germain e il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea per circa 120 milioni di euro, altri due pezzi pregiati del mercato potrebbero cambiare società. Si tratta di Kylian Mbappé, punta del Paris Saint Germain, e Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus. Il direttore generale della società francese Leonardo ha confermato di recente la volontà della punta di voler lasciare la Francia per una nuova esperienza professionale.

Ha sottolineato però che l'offerta ricevuta dal Real Madrid per Mbappé non era adeguata. Gli spagnoli infatti sarebbero arrivati a 160 milioni di euro (il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2022). Probabile però che serviranno almeno 200 milioni di euro per convincere il Paris Saint Germain a cedere il giocatore. Se così sarà la società francese dovrà necessariamente trovare un sostituto. Fra i giocatori seguiti dal Psg spicca evidentemente Cristiano Ronaldo, che da settimane starebbe valutando il suo addio alla società bianconera. L'arrivo del suo agente sportivo Jorge Mendes dimostrerebbe la volontà del portoghese.

Cristiano Ronaldo potrebbe sostituire Mbappé al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Se infatti Mbappé dovesse trasferirsi al Real Madrid, il portoghese sarebbe considerato dal Paris Saint Germain come il sostituto ideale della punta francese. L'attuale giocatore bianconero andrebbe a formare un tridente offensivo importante con Messi e Neymar.

La Juventus lascerebbe partire il portoghese per motivi tecnici ed economici. Allegri infatti ha dimostrato anche contro l'Udinese di poter schierare una formazione competitiva pur senza Cristiano Ronaldo. Allo stesso tempo la Juventus andrebbe ad alleggerire in maniera evidente il monte ingaggi, in considerazione del fatto che il portoghese guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione.

I possibili sostituti di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare Torino, la Juventus dovrà trovare un sostituto di qualità. A tal riguardo la società bianconera starebbe valutando diversi giocatori per il settore avanzato. Uno di questi è Mauro Icardi, l'argentino potrebbe arrivare in uno scambio di mercato proprio con Cristiano Ronaldo. Anche Anthony Martial del Manchester United piace molto ad Allegri perché può giocare come punta centrale ma anche sulla fascia. Rimane concreta anche la possibilità dell'acquisto di Gabriel Jesus, che il Manchester City potrebbe cedere anche in prestito con diritto di riscatto per circa 60 milioni di euro.