Juventus - Milan è un classico della Serie A che dopo anni a senso unico trova finalmente un situazione di equilibrio e di incertezza. Le due squadre si affronteranno alle ore 20.45 di domenica 19 settembre all'Allianz Arena di Torino. L'ultima sfida svoltasi a Torino vide il Milan vincere per 3-0 (a segno Brahim Diaz, Rebic e Tomori) e proiettarsi verso il secondo posto. La classifica al momento conferma quella situazione con il Milan ancora a punteggio pieno e la Juventus arrancante con un solo punto guadagnato. Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni di Champions League che hanno visto i bianconeri vincere contro il Malmoe, mentre il Milan ha sofferto e perso a Liverpool.

In campionato entrambe sono reduci da scontri diretti, la Juventus perdente a Napoli e il Milan vincente e convincente contro la Lazio. La Juventus finora ha sofferto la partenza di Cristiano Ronaldo più del dovuto collezionando un solo pareggio in tre partite, proprio nell'ultima gara in cui CR7 ha indossato la maglia bianconera. Poi si è spenta la luce. L'occasione è ghiotta per trovare la prima vittoria e per rubare punti ad una diretta concorrente per il titolo. Per questo motivo Juventus - Milan è il big match di giornata.

Per quanto si è visto finora la squadra di Pioli potrebbe avere la meglio, ma il Milan si trova un grosso problema: le assenze.

Non saranno parte del match: Ibrahimovic e Giroud per l'attacco, Bakayoko e Krunic per il centrocampo e Calabria per la difesa con Maignan convocato, ma ancora in forte dubbio. Assenze molto pesanti in attacco che costringeranno Pioli a rivedere la struttura della formazione, ma che dovrebbe essere molto simile a quella di Liverpool, senza Calabria e probabilmente con Tatarusanu dall'inizio.

Tonali è recuperato, unica nota positiva in questo momento per Pioli, il centrocampista col numero 8 sulle spalle dovrebbe giocare dall'inizio al fianco di Kessiè Nella Juventus invece sono ancora fuori dalla lista dei convocati Kaio Jorge e Arthur. Allegri ritrova Chiesa e Bernardeschi oltre a tutta la difesa a disposizione.

Allegri sembra convinto nel confermare il 4-4-2 con Morata e Dybala al centro dell'attacco, ma con Kean pronto dalla panchina. Moise Kean è stato già protagonista in un Juventus - Milan dove ha siglato la rimonta vincente. La partita non necessita di grossi stimoli, ma rispetto al solito la Juventus ha il dovere di invertire la rotta e di iniziare a mettere punti nel cammino del campionato. Il Milan ha bisogno di conferme e di garanzie per continuare a guidare la classifica. L'arbitro della partita è il signor Daniele Doveri della sezione CAN di Roma 1.

Juventus: la squadra convocata da Allegri

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean

Milan: i giocatori a disposizione di Pioli

Portieri: Maignan, Jungdal, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

Juventus - Milan le quote e il pronostico:

Big match da tripla quello tra Juventus e Milan con i bianconeri che appaio avvantaggiati grazie al fattore campo e alle numerose assenze tra i ragazzi di Pioli. La vittoria della Juventus è data a 2, il pareggio a 3,50 seguito dalla vittoria del Milan a 3,80.

La quota over più interessante è over 2,5 con 1,75 di posta in palio. L'under 3,5 con la quota di 1,35 viene dato come la quota più interessante tra gli under. Come primo marcatore del match c'è una triade di giocatori quotati 7,50. La trade è composta da Chiesa, Leao e Morata. Il più accreditato a ricevere un cartellino giallo è Bennacer la cui quota è 7,25.