Nella prima giornata di Champions League il Milan ha perso 3-2 contro il Liverpool, interrompendo così la propria striscia vincente che, in campionato, lo ha portato a conquistare 9 punti in tre partite, in attesa della sfida contro la Juventus. Nel frattempo in casa rossonera continua a tenere banco anche il Calciomercato.

Al centro di diversi rumors in questa settimane è stato il centrocampista del Milan Franck Kessié, in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno 2022. A parlare della situazione contrattuale del centrocampista ivoriano è stato il giornalista sportivo Stefano Donati, il quale - intervistato da Calciomercato.it - ha sottolineato come a suo avviso sia difficile che Milan e Kessié possano arrivare a un'intesa sul prolungamento.

Donati ha parlato pure di Romagnoli, anche lui potrebbe lasciare a parametro zero il Milan a fine stagione.

Il giornalista sportivo Donati sul centrocampista Kessié

"Secondo me sarà difficile ricomporre i cocci. Le parole di Maldini sono state chiare. Basta vedere cosa è successo con Donnarumma e Calhanoglu e anche quest’anno andrà così". Queste le dichiarazioni di Donati in riferimento al contratto del centrocampista Frank Kessié in scadenza a giugno 2022. Poi ha aggiunto: "Addio a gennaio? Se Kessie rende come la scorsa stagione non avrebbe senso venderlo".

Secondo il giornalista sportivo il centrocampista ivoriano piace a diverse società, fra cui anche quelle inglesi, ma potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.

In merito invece al possibile arrivo al Milan di Isco, Donati ha invece detto: "Lo spagnolo è stato offerto dai suoi agenti sportivi, ma i rossoneri non l'hanno preso in considerazione".

Il difensore Romagnoli potrebbe lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione

In casa rossonera anche il difensore Alessio Romagnoli va in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe quindi lasciare il Milan a zero a fine stagione.

A proposito del difensore centrale Donati ha sottolineato: "Mirabelli ha avuto la brillante idea di rinnovargli un contratto che gli permette oggi di guadagnare più di 5 milioni di euro netti e ora è panchinaro".

Poi ha aggiunto: "La Juventus può pensare a Romagnoli considerando l'età che avanza per Bonucci e Chiellini ma mi chiedo: è un difensore così importante da guadagnare 5 milioni di euro a stagione? Anche se andasse alla Lazio dovrebbe diminuire l'ingaggio".