Il Calciomercato tiene sempre banco in casa Milan, nonostante la sessione estiva sia terminata poco più di una settimana fa. Non sono le trattative in entrata però ad essere oggetto di discussione, bensì quelle relative ai rinnovi contrattuali di alcuni giocatori. A questo proposito, la situazione di Theo Hernandez è molto diversa da quella di Franck Kessie. Infatti, il giocatore francese ha il contratto in scadenza nel 2024, mentre l'ivoriano nel 2022. Proprio alla luce del caos che si sta creando intorno al rinnovo di Kessie, il Milan si sarebbe mosso molto prima per offrire il rinnovo contrattuale a Theo Hernandez fino al 2025 con ingaggio triplicato.

La 'buona' notizia per i tifosi rossoneri è che Kessie non si muoverà fino a giugno, ma al momento le parti sembrano molto lontane nelle trattative per il rinnovo, col rischio che il giocatore possa lasciare il Milan a parametro zero in estate.

Calciomercato Milan, i rossoneri giocano d'anticipo per Theo

Dopo aver perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, e con il rinnovo di Franck Kessie che sta diventando sempre di più una telenovela, il Milan sta già pianificando di agire velocemente su possibili rinnovi. Secondo il giornalista Alberto Cerruti, la dirigenza rossonera è consapevole di dover agire subito per cercare di mettere in sicurezza il futuro a lungo termine di altri giovani fuoriclasse, dopo aver visto come la situazione di Kessie sia finita per diventare una saga.

Uno dei giocatori interessati è Theo Hernandez, anche se ha un contratto in scadenza nel 2024. Il Paris Saint Germain si è già fatto avanti e ha fatto registrare il proprio interesse ad ingaggiarlo, quindi l'idea del Milan è quella di prolungare il suo contratto di un altro anno fino al 2025. Il contratto del francese passerebbe da 1,5 milioni di euro netti a stagione a 4,5 milioni di euro, quindi stipendio triplicato.

Il tempo scorre veloce e i corteggiatori, oltre al PSG, non mancano. Proattività più che reattività sembra essere il nuovo mantra di Maldini e Massara.

Kessié, futuro incerto: PSG sì, ma non a gennaio

Sono arrivate altre notizie con le ultime sul futuro di Kessié, il cui contratto con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2022. Il Milan gli ha presentato quella che ritiene un'offerta di rinnovo molto consistente, considerata la migliore, vista la situazione economica dopo il Covid.

Il Milan ha offerto 6,5 milioni netti a stagione e un prolungamento di cinque anni, ma Kessie non ha ancora detto sì e nel frattempo il PSG si è fatto avanti mostrando il suo interesse, ma è disposto ad aspettare fino all'estate 2022. Non ci sono conferme sulle notizie dalla Francia che suggeriscono che ci siano stati colloqui tra Milan e PSG per trattare la cessione dell'ivoriano in inverno, visto che Leonardo e Paolo Maldini non si sono mai parlati, ma non ci sono state smentite sul fatto che il PSG pensi di offrire al giocatore un contratto di 8 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Il suo agente, George Atangana, potrebbe ottenere una pesante commissione se il suo cliente si muovesse a titolo gratuito, ma Maldini e Frederic Massara potrebbero presto agire.