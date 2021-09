La Juventus ha effettuato tre acquisti durante il Calciomercato estivo. È arrivato Manuel Locatelli per rinforzare il centrocampo, Kaio Jorge e Moise Kean sono stati gli investimenti per il settore avanzato. Ci si aspettavano però altri innesti a centrocampo e nel settore avanzato. Alla fine però la società bianconera ha deciso di posticipare eventuali acquisti durante il calciomercato invernale. Fra i nomi avvicinati alla Juventus durante il recente mercato estivo c'è stato anche quello di Eden Hazard. Il belga è stato schierato titolare in tre delle quattro partite del campionato spagnolo ma ha inciso più Vinicius, che ha già segnato quattro gol in altrettanti match.

Il potenziale dovrebbe sostituire Hazard nel ruolo da titolare. Il tecnico Carlo Ancelotti infatti sta cercando di osare sempre più fiducia ai giovani. Basti guardare la partita di Champions League contro l'Inter, risolto da un gol di Rodrygo su assist del francese Camavinga.

Il centrocampista Hazard potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Il centrocampista Eden Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid durante il calciomercato invernale. Ancelotti infatti non lo considererebbe un titolare dopo l'inizio della stagione importante di Vinicius. Da qui la possibilità di fare una nuova esperienza professionale da titolare. Fra le società in questione ci sarebbe anche la Juventus. Il belga potrebbe lasciare la società spagnola per circa 40 milioni di euro, con il Real Madrid che potrebbe agevolare un pagamento dilazionato nelle stagioni.

D'altronde il rapporto professionale fra la società spagnola e la Juventus è ottimo. Sarebbe però un investimento pesante per la società bianconera, non tanto dal punto di vista del cartellino ma come costo d'ingaggio.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato lanciata dai giornali sportivi spagnoli non trova conferme fra quelli italiani.

Difficile infatti la Juventus decide di investire su un giocatore di 30 anni che costa molto di cartellino e d'ingaggio. La società bianconera starebbe valutando diversi giocatori giovani per centrocampo e settore avanzato. Per la mediana piacciono Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Aurelien Tchouameni. Il preferito come punta sembra essere Dusan Vlahovic , punta della Fiorentina.

In questo inizio di stagione ha dimostrato tutte le sue qualità realizzando già tre gol in altrettanti match di campionato. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società toscana a fine stagione.