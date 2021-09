Una delle note liete in casa Inter dopo questo positivo inizio di stagione è sicuramente Denzel Dumfries, che era partito un po' in sordina ma nelle ultime partite sta cominciando a mostrare tutto il proprio valore, già intravisto agli Europei con la maglia della Nazionale olandese. Proprio lì si sono convinti i dirigenti nerazzurri a puntare su di lui per sostituire Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi. Le prime prestazioni con la maglia nerazzurra non sarebbero passate inosservate e avrebbero attirato l'attenzione di alcuni top club europei, tra questi ci sarebbe il Bayern Monaco, sempre attento ai migliori talenti emergenti del calcio europeo.

Il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Dumfries

L'ottimo inizio di stagione di Denzel Dumfries avrebbe attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti ci sarebbe il Bayern Monaco. L'Inter ha puntato sull'esterno olandese per sostituire Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain, e non è un caso che abbia ereditato il suo numero di maglia, il due. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, lo sta inserendo gradualmente visto che nelle prime partite ha preferito puntare su Matteo Darmian. Nelle ultime gare, però, il classe 1996 ha cominciato a giocare con maggiore continuità. Prestazione sontuosa contro il Bologna partendo da titolare, ma anche il 21 settembre contro la Fiorentina, pur entrando nella ripresa, ha fatto la differenza risultando inarrestabile per Biraghi su quella fascia.

I bavaresi pensano a lui per cercare un innesto che possa fare la differenza su quella fascia, un giocatore che salti l'uomo e che attacchi la profondità, caratteristiche che non sembrano essere nel bagaglio tecnico di Pavard, che in questa stagione non è partito benissimo, condizionato da un problema alla caviglia. Al momento i tedeschi hanno fatto solo un sondaggio ma non è escluso che un tentativo venga fatto nei prossimi mesi.

Si tratta, comunque, di un ritorno di fiamma visto che il Bayern per Dumfries un tentativo, senza successo, lo aveva fatto già questa estate prima del trasferimento all'ombra del Duomo.

Il possibile tentativo del Bayern Monaco

La volontà del Bayern Monaco sarebbe quella di fare un tentativo per Denzel Dumfries già a gennaio.

I bavaresi, infatti, vorrebbero offrire all'Inter una cifra vicina ai 30 milioni di euro più il cartellino di Corentin Tolisso. Difficile, però, che la società nerazzurra prenda in considerazione la proposta, pur realizzando una plusvalenza importante avendo acquistato l'olandese per 12,5 milioni di euro più bonus. Il club meneghino ha risolto i propri problemi economici e non vuole privarsi dei migliori elementi in rosa rispetto a quanto fatto in estate. Inoltre, il centrocampista francese è in scadenza a giugno e Marotta potrebbe provare a prenderlo a parametro zero per la prossima stagione, visto che andranno in scadenza Vidal e Vecino.