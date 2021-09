La Juventus nelle prossime settimane dovrà cercare di raccogliere più punti possibili in campionato dopo un inizio di stagione difficile. Il primo tempo disputato contro il Milan però ha messo in evidenza come ci siano stati miglioramenti nel gioco ma i bianconeri faticano a trovare continuità durante la partita. Il calo evidente nel secondo tempo infatti ha portato al pareggio dei rossoneri, che alla fine hanno rischiato anche di vincere il match. Allegri si aspetta dei miglioramenti soprattutto da chi entra nel secondo tempo. La rosa della Juventus è considerata competitiva dai principali addetti ai lavori, basti pensare che contro il Milan in panchina c'erano giocatori come De Ligt, Kulusevski, Chiesa, Ramsey e Federico Bernardeschi.

A proposito del nazionale italiano, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e c'è il rischio per la Juventus di perderlo a parametro zero la prossima stagione. In questi giorni si è parlato di un possibile addio a gennaio del centrocampista. Secondo la stampa spagnola però la società bianconera starebbe valutando la possibilità di prolungare il contratto al giocatore. Gode infatti della fiducia del tecnico Massimiliano Allegri.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe prolungare il suo contratto con la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Federico Bernardeschi in scadenza a giugno 2022. Il tecnico toscano infatti considera il nazionale italiano un giocatore molto importante come alternativa ai titolari.

Inoltre può giocare mezzala, trequartista o punta di fascia del 4-3-3. Il giocatore guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, potrebbe accettare un ingaggio inferiore magari andando a sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2026. Bernardeschi è solo uno dei giocatori che vanno in scadenza la prossima stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I giocatori in scadenza di contratto la prossima stagione

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il prolungamento di contratto di Paulo Dybala. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, attualmente ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. L'intesa però dovrebbe raggiungersi, con la Juventus che dovrebbe accontentare il giocatore con un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione.

Anche Mattia De Sciglio e Mattia Perin vanno in scadenza di contratto a giugno 2022. La Juventus potrebbe aspettare inizio gennaio per valutare un eventuale rinnovo di contratto dei due giocatori. Per Cuadrado invece mancherebbe solo l'ufficialità del prolungamento fino a giugno 2023. Diversa è la situazione di Morata, che è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid fino a giugno 2022. La Juventus valuterà il suo eventuale riscatto nei prossimi mesi. Per acquistarlo la società bianconera dovrà pagare circa 35 milioni di euro.