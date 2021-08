In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus potrebbe fare qualche operazione in uscita: una di queste potrebbe coinvolgere Weston McKennie. L'americano non sarebbe incedibile e su di lui ci sarebbero gli occhi di diversi club. In particolare, stando a quanto afferma Libero, McKennie potrebbe essere vicino al Bayern Monaco, che nell'operazione inserirebbe il cartellino di Marc Roca. Il cartellino di quest'ultimo potrebbe essere valutato circa 12 milioni. Ma per McKennie ci potrebbe essere anche l'inserimento di alcuni club inglesi.

McKennie potrebbe lasciare la Juventus

Weston McKennie sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, ma su di lui ci sarebbero anche gli occhi di alcune squadre di Premier League. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, l'americano piacerebbe all'Everton, al Tottenham e all'Aston Villa.

La Juventus, dal canto suo, non ritiene McKennie incedibile e di fronte a un'offerta congrua potrebbe lasciarlo partire. Dunque, non resta che attendere di capire se queste squadre interessate al numero 14 juventino cercheranno di affondare oppure no.

In caso di partenza di McKennie la Juventus potrebbe cercare un nuovo centrocampista e a quel punto potrebbe tornare di moda il nome di Miralem Pjanic. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona e sta cercando una nuova sistemazione.

Su di lui ci sarebbero anche la Fiorentina, la Roma e il Napoli, ma la sua priorità sarebbe quella di tornare alla Juventus.

La Juventus riposa

In queste ore, la Juventus sta beneficiando di un po' di riposo. La squadra ha staccato la spina dopo il pari di Udine per provare a ricaricare le energie. I bianconeri sono rimasti molto delusi dopo la gara della Dacia Arena, anche perché la vittoria era parsa praticamente in tasca ed è stata vanificata dagli errori di Szczesny.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla ripresa della preparazione la Juventus svolgerà una doppia seduta e Massimiliano Allegri dovrà capire quali sono le condizioni del portiere polacco. Szczesny potrebbe essere confermato anche contro l'Empoli, ma Mattia Perin farà di tutto per giocarsi le sue chance. Forse un turno di riposo potrebbe consentire al numero 1 bianconero di ritrovare quella concentrazione e lucidità che perso nella prima giornata di campionato.

Inoltre, Massimiliano Allegri dovrà decidere chi schierare in attacco, contro l'Empoli. La sensazione è che Paulo Dybala sarà certamente titolare e al suo fianco potrebbe tornare Cristiano Ronaldo.

Per la gara del 28 agosto, invece, non ci sarà Kaio Jorge, che ha rimediato una lesione di medio grado e potrebbe stare fermo per circa un mese.