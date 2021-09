L'Inter è alla ricerca del possibile erede di Samir Handanovic in vista della prossima stagione. L'inizio di annata del portiere sloveno è stato al di sotto delle aspettative, con le prestazioni del capitano talvolta sotto la sufficienza e che hanno generato qualche critica da parte dei tifosi. La società nerazzurra forse avrebbe potuto muoversi in anticipo già questa estate, ma ha preferito puntare su di lui anche per una questione di spogliatoio. Come sostituto si è fatto il nome di André Onana, ma nelle ultime ore starebbe tornando di moda Bernd Leno, portiere tedesco che era stato accostato al club meneghino già prima del suo trasferimento all'Arsenal qualche anno fa.

Inter su Leno

L'Inter ha cominciato a sondare il terreno per rinforzarsi tra i pali nella prossima stagione. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con Samir Handanovic, che non è più giovanissimo e con un rendimento che inevitabilmente sta calando. Nelle scorse settimane è stato fatto il nome di Andre Onana, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax. Il portiere camerunense in questo momento è ai margini della rosa del club olandese, avendo rifiutato il rinnovo e non è escluso che già a gennaio possa muoversi.

Il club meneghino, però, non starebbe pensando soltanto a lui. Nel mirino, infatti, stando a quanto riportato da Fichajes.net, ci sarebbe anche Bernd Leno, portiere tedesco dell'Arsenal che ha perso il posto da titolare indiscusso in questa stagione dopo l'arrivo di Aaron Ramsdale, acquistato in estate per 30 milioni di sterline.

Si tratta di un ritorno di fiamma visto che il classe 1992 era stato accostato all'Inter già prima del suo trasferimento ai Gunners, concretizzatosi nell'estate del 2018, preso dal Bayer Leverkusen per 25 milioni di euro. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, potrebbe facilitare l'addio al termine di questa stagione, ma non è escluso un tentativo già a gennaio, soprattutto de il rendimento di Handanovic dovesse continuare ad essere così altalenante.

La strategia dell'Inter

L'Inter potrebbe provare a fare un tentativo per Bernd Leno già a gennaio qualora si dovessero creare le giuste condizioni. L'estremo difensore tedesco è finito ai margini all'Arsenal e per questo motivo potrebbe anche chiedere la cessione. I nerazzurri, dunque, potrebbero provare a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra intorno ai 15 milioni di euro per gennaio. In questo modo la società nerazzurra rimanderebbe l'investimento di qualche mese e avrebbe modo di valutare Leno da vicino, per capire se sarà lui l'erede designato di Samir Handanovic.