Dopo la buona prestazione contro la Fiorentina, Samir Handanovic è stato protagonista in negativo nella gara pareggiata dall'Inter contro l'Atalanta. Il portiere sloveno ha sbagliato nel gol di Toloi respingendo un tiro centralmente e poi è stato salvato dal Var dopo un doppio errore che ha portato Piccoli al gol. Le prestazioni di Handanovic hanno suscitato molto clamore mediatico a tal punto che gran parte dei sostenitori nerazzurri si sono schierati con la possibilità di una sostituzione del giocatore sloveno con l'attuale secondo portiere dell'Inter Ionut Radu.

Oltre al giovane portiere rumeno, tra i nomi che circolano riguardo a nuovi portieri che possono arrivare c'è certamente quello di André Onana, che nella prossima stagione si libererà a costo zero visto che non rinnoverà con l'Ajax.

Onana potrebbe arrivare all'Inter già a gennaio

Da qualche mese a questa parte Handanovic ha avuto un calo di rendimento. Alcuni errori gravi li ha fatti anche nel finale della scorsa stagione, e sono stati tutto sommato indolore. Anche in questo campionato non ha iniziato nel migliore dei modi, l'Inter è imbattuta in Serie A, ma ha un problema con il portiere sloveno, che sembra ben lontano dai grandi livelli del passato. Con il Verona nella seconda giornata ha concesso un gol ai gialloblu, contro l'Atalanta aveva sbagliato ancora ed è stato graziato dal VAR.

Proprio per questo la dirigenza interista si sarebbe attivata per individuare un possibile sostituto che possa quantomeno alternarsi con l'attuale capitano nerazzurro. Il nome in cima alla lista è quello di Andre Onana, portiere dell'Ajax che l'Inter segue ormai da diversi mesi. Tra l’altro, su Onana lo stesso a.d. Beppe Marotta ha aperto pubblicamente uno spiraglio: "Sappiamo che il d.s.

Piero Ausilio è attivo coi suoi collaboratori nel monitorare le possibilità del mercato. E Onana è un portiere interessante”.

L'Inter avrebbe già un accordo di massima con l'estremo difensore 25enne, e di recente dalla dirigenza dell'Ajax sono giunte delle dichiarazioni che lasciano intendere che il calciatore sarà libero da qualsiasi vincolo contrattuale nell'estate del 2022.

Il direttore sportivo dei lancieri, MarcOvermars, ha infatti affermato che, dopo una serie di tentativi, la società di Amsterdam non è riuscita a convincere il suo attuale portiere a rinnovare il contratto. Non è escluso che l'Inter possa anche provare ad anticipare l'approdo del portiere all'ombra del Duomo a gennaio, ma in quel caso servirebbe un indennizzo verso l'Ajax che, comunque, non ha intenzione di lasciarlo andare a parametro zero con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza di contratto.

Idea Leno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe valutando anche il profilo di Bernd Leno, classe 1992. L'Arsenal ritiene cedibile il portiere che in questa stagione ha perso la titolarità a favore di Aaron Ramsdale, acquistato in estate per 30 milioni di sterline.

I Gunners sono disposti a trattare la cessione del portiere tedesco, a Londra dal 2018. Leno in questi tre anni in Premier League ha collezionato ben 100 presenze, mantenendo la porta inviolata per 24 volte. Il ventinovenne nella sua carriera ha giocato nello Stoccarda, nel Bayern Leverkusen, nell'Arsenal e nelle nazionale tedesca: vincendo una Confederations Cup nel 2017 con la Germania, una coppa d'Inghilterra e una supercoppa con l'Arsenal.

La dirigenza londinese valuta Leno circa 20 milioni di euro, cifra che però l’Inter non sarebbe assolutamente disposta a spendere, considerando che il calciatore è in scadenza di contratto nel 2023 e il suo valore, non giocando, andrebbe ulteriormente a scendere.