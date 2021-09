Il Chelsea avrebbe messo gli occhi su De Ligt. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'olandese piacerebbe molto ai Blues che sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro. Da capire le intenzioni dei bianconeri che versano al ragazzo, sul quale ci sarebbe una clausola da 150 milioni di euro, 8 milioni di euro più quattro di bonus fino al 2024. La Juventus ha prelevato, si ricorda, De Ligt per circa 85 milioni di euro dopo aver battuto la concorrenza del Barcellona.

Il club allenato da Tuchel vorrebbe l'ex Ajax per ringiovanire il reparto dopo che non è stato possibile ingaggiare il centrale del Siviglia Jules Kounde.

I dirigenti torinesi starebbero valutando la possibile cessione soprattutto perché il ragazzo spesso viene superato nelle gerarchie dai titolari Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci anche se il tecnico, Massimiliano Allegri, lo ritene fondamentale per il reparto difensivo del futuro. È possibile che si possa adattare anche al 3-5-2, modulo che sicuramente lo vedrebbe titolare ma ancora poco utilizzato per la rosa della Juventus, che dispone soltanto di 4 centrali se si pensa anche a Daniele Rugani. In tal caso dovrebbero cambiare le collocazioni tattiche di Danilo e Alex Sandro che, sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo, hanno agito da centrali di destra e sinistra.

Milan e Juventus sarebbero sulle tracce di Philippe Coutinho

La società bianconera vorrebbe regalare anche un centrocampista offensivo di qualità al tecnico livornese che sta puntando su Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Rodrigo Bentancur senza trovare molti gol. L'obiettivo potrebbe essere Philippe Coutinho, che sarebbe assolutamente fuori dal progetto tecnico di Ronald Koeman.

L'ex Inter ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto anche se lo stipendio da circa 10 milioni di euro potrebbe limitarne varie trattative. Sulle sue tracce ci sarebbero dei club della Premier League ma soprattutto il Milan. I rossoneri vorrebbero infatti trovare un calciatore in grado di alternarsi con Brahim Diaz.

Il Barcellona lo aveva acquistato per circa 135 milioni di euro e avrebbe aperto a una cessione proprio per evitare di perderlo a parametro zero nel 2023 dopo che in Catalogna ha giocato in maniera molto deludente. Nemmeno il prestito al Bayern Monaco ha consentito al ragazzo, che è stato anche spesso fermo per molti infortuni, di maturare il suo percorso calcistico.

La Juventus potrebbe ingaggiarlo ma dovrebbe prima cedere Aaron Ramsey che non rientra nel progetto pur percependo uno stipendio da circa 7 milioni di euro annui.