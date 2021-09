L'Inter avrebbe già cominciato a muoversi sul mercato in vista di gennaio. Ovviamente l'attenzione sarà sempre rivolta ai conti, cercando di continuare ad abbassare il monte stipendi liberandosi di ingaggi ritenuti troppo onerosi. Tra questi c'è sicuramente quello di Alexis Sanchez, che ha un contratto fino a giugno 2023 da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, oggi troppo alto vista la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio. Tuttavia, il Niño Maravilla non è nemmeno titolare, oltre a dover fare spesso i conti con qualche problema fisico di troppo che gli hanno fatto saltare anche la prima parte di campionato.

Il club meneghino, per questo motivo, potrebbe cederlo a gennaio e un potenziale sostituto sarebbe stato individuato in Philippe Coutinho.

L'Inter starebbe pensando a Coutinho per il dopo Sanchez

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione invernale di Calciomercato è Alexis Sanchez. Il Niño Maravilla ormai è una riserva di lusso in casa nerazzurra, tenendo conto del suo pesante ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione. L'attaccante cileno, infatti, a Milano è chiuso da Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa e rischia di trovare sempre meno spazio. Anche il giocatore, dunque, potrebbe premere per la partenza per non rischiare di perdere il posto in Nazionale, anche in vista del Mondiale in programma nel 2022.

Su di lui si sono mosse tre società, il Marsiglia, il Betis e il Siviglia, con il club meneghino che potrebbe anche lasciarlo andare a parametro zero. I nerazzurri avrebbero cominciato a sondare le piste per sostituirlo e uno dei nomi sul taccuino è Philippe Coutinho, lanciato nel grande calcio proprio dall'Inter, che lo acquistò dal Vasco Da Gama nel 2008, portandolo in Italia nel 2010.

Poi la cessione prima al Liverpool e poi al Barcellona: tuttavia, in blaugrana il brasiliano non è riuscito ad affermarsi e anche in questa stagione, pur con le partenze di Griezmann e Messi non sta trovando moltissimo spazio. Sono tre le presenze complessive, di cui gran parte partendo dalla panchina senza timbrare mai il cartellino.

La possibile strategia dell'Inter

Inter e Barcellona potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Philippe Coutinho. I blaugrana stanno attraversando un periodo storico molto delicato e proprio per questo motivo vogliono liberarsi di ingaggi pesanti di giocatori ormai fuori dal progetto, e tra questi c'è anche il brasiliano. Catalani pronti a lasciarlo andare anche per una cifra simbolica, intorno ai 10 milioni di euro, a meno che non vada via con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio: il classe 1992 percepisce oltre 8 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Se il brasiliano accetterà di abbassarsi l'ingaggio a 5 milioni più bonus, magari con un contratto più lungo, fino a giugno 2025, a quel punto il suo ritorno all'ombra del Duomo potrebbe essere possibile.