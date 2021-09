Il Tottenham farebbe sul serio per Dejan Kulusevski. La società britannica avrebbe messo nel mirino il talento bianconero, che in questo inizio di stagione non ha avuto tanto spazio nella nuova Juventus targata Massimiliano Allegri.

Nel modulo scelto dall'allenatore livornese, al momento, l'ex fantasista del Parma non riesce a trovare la giusta collocazione in campo.

Anche per questo come riporta il portale inglese The Mirror, il direttore sportivo degli Spurs, Fabio Paratici avrebbe tutta l'intenzione di accaparrarsi le prestazione del giovane svedese, che proprio sotto la sua gestione era arrivato a Torino per una cifra attorno ai 40 milioni, che aveva convinto l'Atalanta di Percassi a cederlo.

In questi giorni (visti anche gli infortuni di Dybala e Morata che torneranno dopo la sosta), Allegri sarà chiamato probabilmente a dover fare proprio affidamento su Kulusevki che in coppia con Moise Kean, dovrebbe comporre l'attacco della Vecchia Signora nelle prossime partite, a partire dalla sfida di Champions League contro i campioni in carica del Chelsea.

I bianconeri potrebbero valutare una cessione dello svedese, ma solo a fronte di una cessione da 40 milioni. Nelle prossime settimane, si capirà il destino del centrocampista bianconero.

Juve, i possibili acquisti: da Lucca a Tchouameni

Intanto, i bianconeri stanno pensando anche al futuro con l'obiettivo di ringiovanire la squadra a disposizione di Max Allegri, ma allo stesso tempo essere competitivi in Italia e soprattutto in Europa, dove nelle ultime stagioni i risultati non sono stati esaltanti.

I bianconeri stanno monitorando diverse piste, a partire da quella di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco che sarebbe la prima scelta di Max Allegri per la mediana. Un giocatore forte fisicamente ma anche dall'ottima qualità tecnica, che sarebbe perfetto accanto a Manuel Locatelli, il quale intanto a suon di prestazioni molto positive, si sta ritagliando lo spazio giusto all'interno della mediana bianconera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dirigenza bianconera potrebbe provare ad affondare il colpo già a gennaio, in caso di esito negativo tutto verrà rimandato nella prossima stagione.

Oltre al centrocampo, la Vecchia Signora sta osservando con grande attenzione anche la vicenda legata a Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e autore di cinque reti nelle prime sei partite di Serie B, ultima delle quali siglata alla leggenda bianconera Gigi Buffon.

Le big del calcio italiano si starebbero interessando al giovane centravanti della squadra toscana, ma i bianconeri potrebbero avere una corsia preferenziale, visto il grande rapporto con l'ex Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e attuale direttore sportivo dei nerazzurri.