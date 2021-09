L'inno della UEFA Champions League torna a suonare anche a San Siro sponda rossonera. Il Milan ospita l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. L'Atletico Madrid e quel filo spezzato nel 2014 quando il Milan fu eliminato proprio dai colchoneros. Sette anni di 'attraversata nel deserto' per i rossoneri. Cambi di proprietà, squadre non all'altezza e tanta concorrenza hanno escluso il Milan dal tavolo che conta in Europa. Dopo la sofferenza, il momento è arrivato e a San Siro si riprende quel cammino interrotto. Il Milan torna a San Siro dopo la vittoria contro il Venezia e in mezzo il Milan è stato impegnato nella vincente trasferta di La Spezia.

Ancora assenti i due fari dei rossoneri, il faro offensivo Ibrahimovic e il faro difensivo Kjær. L'attacco graverà ancora sulle spalle di Ante Rebic in quanto Giroud a La Spezia è parso ancora fuori condizioni. A centrocampo si dovrebbe rivedere la coppia Bennacer Kessiè con Tonali che partirà dalla panchina viste le non ottimali condizioni fisiche. In difesa spazio al duo Tomori - Romagnoli con Calabria che torna titolare e Theo Hernandez a sinistra. Nella prima giornata il Milan ha perso a Liverpool in una partita divertente e con diversi capovolgimenti di fronte.

📚 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔



Nuestro equipo se ha impuesto al Milan en los dos únicos precedentes entre ambos conjuntos en @LigadeCampeones. Fue en la edición 2013/14, en cuyos octavos ganamos por 0-1 a domicilio y por 4-1 en casa. pic.twitter.com/0rSaEJmOqz — Atlético de Madrid (@Atleti) September 28, 2021

L'Atletico di Madrid sta vivendo un momento particolare della sua fase storica da quando Diego Simeone è alla guida.

Tanta qualità e tanta quantità come non mai, ma risultati che faticano a venire. Sabato l'Atletico Madrid ha perso contro il modesto Alaves e nella capitale spagnola sponda 'colchoneros' si inizia a mormorare. San Siro è la classica ghiotta occasione per dare un calcio al momento negativo. Griezmann e Suarez guideranno l'attacco con Joao Felix e Lemar che dovrebbero partire dalla panchina.

Anche l'ex nerazzurro Kondogbia si accomoderà in panchina al fischio d'inizio mentre l'ex giocatore dell'Udinese Rodrigo De Paul giocherà titolare assieme a uno tra Llorente ed Herrera. Simeone dovrebbe schierare un 4-4-2, ma sta valutando il 3-5-2. Il dubbio verrà risolto solamente alle ore 20, quando verranno consegnate le distinte ufficiali della partita.

Rossoneri meet Colchoneros in an epic showdown at the Scala del Calcio 🏟️

Don’t miss out! #MilanAtleti: una sfida fino all'ultima goccia di sudore 🔥

#UCL #SempreMilan pic.twitter.com/kNlVSGzt3l — AC Milan (@acmilan) September 28, 2021

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Pioli

Portieri:Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

Atletico Madrid: i convocati di Simeone per la partita col Milan

Portieri: Oblak, Lecomte, Christian

Difensori: Gimeneze, Renan Lodi, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsaljko, Camus

Centrocampisti: Kondogbia, De Paul, Koke, Lemar, Llorente, Herrera, Carrasco

Attaccanti: Joao Felix, Griezmann, Suarez, Correa, Cunha

📋 ¡Estos son los futbolistas que componen la expedición rojiblanca a Milán! 👇 pic.twitter.com/44l15mvqQH — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2021

Milan - Atletico Madrid: le quote e il pronostico della gara

Partita da tripla secondo i bookmakers dove le quote sono vicinissime.

Una vittoria del Milan viene pagata 2,90 come il pareggio che viene pagato con la stessa quota. La vittoria dell'Atletico Madrid invece viene data a 2,75. Anche l'opzione GOL / NOGol risulta molto incerta con 1,80 e 1,90. L'over 2,5 viene pagato ben 2,55 mentre l'under 3,5 solamente 1,19. Il risultato con la più alta probabilità tra le previsioni dei bookmakers è l'1-1. Il giocatore con la più alta possibilità di segnare il primo gol è Luis Suarez a 5. Tra i rossoneri invece si trova Olivier Giroud a 5,25.