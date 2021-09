Reggio Emilia, la città del tricolore, si colora di azzurro dopo la soddisfacente gara dell'Italia che ha battuto per 5-0 la Lituania.

La partita era valevole per la qualificazione ai mondiali di calcio 2022 in programma in Qatar.

Dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera che avevano lasciato l'amaro in bocca, l'Italia ha ritrovato la vittoria con una prestazione collettiva di buon livello.

La formazione di Mancini

Roberto Mancini ha dovuto varare una formazione molto diversa dalla due precendenti a causa delle numerose defezioni dei vari Insigne, Immobile, Sensi, Barella, Verratti, Chiesa e Pellegrini.

L'undici della Nazionale che ha iniziato la partita era così composto: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean.

Primo tempo sul velluto

L'Italia si porta avanti di due reti dopo 14 minuti di gara, grazie ai gol di Kean e a un'autorete su un bel tiro di Raspadori.

A questo punto la Lituania è completamente in balia del gioco della Nazionale di Mancini e non riesce a reagire in alcun modo alle spumeggianti azioni degli azzurri.

Si arriva quindi al 3-0 con un rapido tocco di Raspadori al minuto 24. Il quarto gol è di ottima fattura, bel lancio in area di Bernardeschi per Kean che scatta sul filo del fuorigioco e mette la palla in rete con un bel sinistro al volo, trovando la doppietta personale.

Il primo tempo si chiude sul 4-0.

Secondo tempo più rilassato

A inizio ripresa Mancini effettua due cambi: Calabria per Biraghi e Sirigu per Donnarumma.

Per l'Italia il copione è simile a quello della prima frazione di gioco, manovra piuttosto libera e poco contrastata da parte dei giocatori della Lituania.

L'Italia di Roberto Mancini sembra in grado di poter incrementare ulteriormente il numero di reti segnate, al minuto 54 Di Lorenzo riceve palla da Bernardeschi ed effettua un cross che prende una strana traiettoria, sorvolando il portiere lituano e insaccandosi a fianco del palo: è il gol del definitivo 5-0.

Mancini decide di effettuare altri cambi per far riposare chi aveva speso tanto e per far giocare chi finora aveva avuto meno spazio, quindi manda dentro anche Castrovilli per Jorginho, Scamacca (all'esordio azzurro) per Bernardeschi e Berardi per Kean.

Italia, è record mondiale di 37 risultati positivi

Con la vittoria di Reggio Emilia, la Nazionale di Mancini ottiene il 37° risultato utile consecutivo, stabilendo il nuovo record mondiale di sempre, staccando il Brasile che a metà anni Novanta si fermò a 36.

È solo un dato statistico che però testimonia la solidità degli azzurri guidati magistralmente da Roberto Mancini.

Notizie positive arrivano anche da Belfast, dove la Svizzera non va oltre lo 0-0 in casa dell'Irlanda del Nord.

A questo punto la classifica del girone vede l'Italia in testa con 14 punti e sei lunghezze di vantaggio sulla Svizzera che però ha giocato due partite in meno, quindi vincendole raggiungerebbe la Nazionale in vetta alla classifica e tutto si deciderebbe il 12 novembre a Roma nello scontro diretto Italia-Svizzera.