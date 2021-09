Nella quarta giornata del campionato di calcio di serie A all'Allianz Stadium Juventus-Milan è finita sul punteggio di 1-1.

Nel primo tempo Juve in vantaggio con Morata, nella ripresa pareggio di Rebic per la squadra di Pioli.

In classifica il Milan sale a 10 punti, in testa assieme all'Inter, mentre la squadra bianconera si porta a quota 2 punti e si trova sorprendentemente in zona retrocessione.

Primo tempo di marca bianconera

Pronti via e la vecchia Signora trova il gol al 5° minuto con Morata: calcio d'angolo in favore del Milan respinto di testa da Locatelli la palla giunge a Kjaer che mette in centro di testa, ma Alex Sandro ruba il pallone e scatena una ripartenza velocissima con tocchi verticali per Dybala e di quest'ultimo per Morata, scattato al limite della metà campo, che si invola verso l'area del Milan e supera Maignan con un colpo sotto.

È 1-0.

Al minuto 17 occasione Juventus: Alex Sandro da sinistra mette a centro area, dove Morata anticipa Kjaer e impegna Il portiere del Milan a un difficile intervento di deviazione in angolo.

Un minuto dopo Dybala scocca un tiro di destro angolatissimo che Maignan smanaccia in angolo. La Juve mantiene un'attitudine offensiva decisamente marcata.

I rossoneri al 36° sono costretti a sostituire Kjaer per un problema muscolare e così entra Kalulu. Il difensore danese fino a quel momento si era dimostrato poco in forma e il suo cambio ha dato una svolta in positivo alla squadra di Pioli.

Termina un primo tempo che evidenzia la buona serata di Dybala e Morata per la Juventus, i quali hanno costantemente messo in apprensione la difesa del Milan.

La compagine di Milano ha giovato della sostituzione di Kjaer, poichè Tomori si è schierato centrale e Kalulu si è posizionato sulla destra, soluzione tattica che ha permesso ai rossoneri di difendere in modo più efficace.

Secondo tempo con la Juventus in calo

Il Milan di Pioli pressa alto, mentre la Juventus di Allegri agisce principalmente di rimessa.

Dopo alcune azioni poco pericolose per entrambe le formazioni, al 64° Pioli effettua due cambi: escono Saelemaekers e Kessiè ed entrano rispettivamente Florenzi e Bennacer.

Poco dopo vengono ammoniti Dybala e Tonali per reciproche scorrettezze, poi al minuto 66 Allegri inserisce Kean per Morata.

Dopo un tiro di Leao terminato un metro sopra la traversa, la Juventus effettua un altro cambio: entra Chiesa ed esce Cuadrado.

Occasione Juventus al 74° Danilo scocca un potente tiro da destra su imbeccata di Chiesa, ma il pallone è centrale e viene respinto di pugno dal portiere del Milan.

Pareggio del Milan al 76°: calcio d'angolo di Tonali da destra Rebic anticipa di testa Locatelli e mette la palla sul palo interno, nulla da fare per Szczesny. È 1-1.

A questo punto Allegri inserisce Kulusevski per Dybala. Al 83° occasione Milan: Rebic entra in area e calcia, la palla sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Szczesny.

Grande possibilità per i rossoneri di passare in vantaggio anche al minuto 87: Kalulu calcia in porta da dentro l'area e chiama il portiere bianconero a un grande intervento deviando la palla sopra la traversa.

Ma il risultato non cambia più: 1-1.

Juventus ancora senza vittorie in campionato

I bianconeri di Allegri quindi, ancora una volta, subiscono gol e soprattutto non riescono a vincere. Ora in classifica si trovano a sorpresa in zona retrocessione: hanno solo due punti e sono a parimerito con il Cagliari, avendo alle loro spalle solo la Salernitana, ancora ferma a zero punti.