Nel match delle ore 18 di questo sabato 18 settembre tra Inter e Bologna il risultato finale è stato di 6-1 per i padroni di casa La classifica di Serie A adesso vede i nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica con 10 punti, a più uno su Roma, Napoli e Milan, mentre i rossoblù restano a quota 7 punti.

Primo tempo totalmente di marca Inter

Già alla prima incursione offensiva - al sesto minuto - l'Inter passa in vantaggio, Dumfreis dalla destra mette a centro area dove Lautaro è il più lesto a impattare il pallone che va a gonfiare la rete del Bologna.

Si nota anche l'errore del "pitbul" Medel nel farsi anticipare dal "Toro" Lautaro Martinez.

I felsinei reagiscono mantenendo un buon possesso palla che produce una occasione da gol al minuto 19, quando Soriano - liberatosi sulla sinistra - scocca un tiro velenoso verso la porta dell'Inter che Handanovic respinge, la palla arriva a Sansone che al volo spara a lato.

Al 29° Correa è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di un colpo ricevuto da De Silvestri costato a quest'ultimo l'ammonizione, entra al suo posto Dzeko.

Raddoppio nerazzurro al 31° con Skriniar che di testa mette alle spalle di Skorupski dopo un cross da calcio d'angolo di Dimarco.

Terzo gol dell'Inter al minuto 34: cross teso di Dumfreis, respinge De Silvestri sui piedi di Barella che al volo mette in rete.

Il primo tempo si chiude così sul 3-0.

Nel secondo tempo l'Inter incrementa il vantaggio

Al minuto 49 nuova occasione per l'Inter: gran tiro di Lautaro che colpisce la traversa lasciando attonito Skorupski. Ma il quarto gol nerazzurro è nell'aria e infatti giunge al 54° grazie ad un lancio filtrante di Dimarco che giunge a Vecino il quale insacca da due passi.

Al 63° arriva il quinto sigillo: Brozovic mette in area, Lautaro fa una finta favorendo Dzeko che di esterno destro mette in rete il quinto gol dell'Inter

Col risultato ormai messo in cassaforte, Inzaghi pensa ai prossimi ravvicinati impegni ed effettua due cambi: al 67° escono Lautaro e De Vrij, entrano Sanchez e Ranocchia.

"El Niño Maravilla" Alexis Sanchez si mette subito in luce con un assist a Dzeko, che infila il disattendo Skorupski: è il gol del 6-0 al minuto 69.

Da questo momento i cambi si susseguono con intenzioni differenti, Inzaghi vuole far rifiatare i suoi giocatori e Mihailovic, spera di poter segnare il gol della bandiera.

Da notare che nelle ultime sei partite il Bologna aveva sempre segnato all'Inter e - alla fine, seppur a risultato ormai chiuso - anche questo pomeriggio è riuscito nell'intento: al 87° il neoentrato Theate, mette in rete in tuffo di testa su cross di Barrow. Finisce così sul 6-1 per l'Inter.

Pare in forma l'Inter

Troppo forte questa Inter per il volenteroso Bologna, che pur aveva iniziato la partita con un buon possesso palla che però non ha prodotto grandi pericoli per i nerazzurri.

L'Inter allenata da Inzaghi è apparsa molto in forma e sembra aver superato la stanchezza mentale e fisica accusata nel finale della partita di Champions persa in casa con il Real Madrid mercoledì scorso.

Molti giocatori si sono messi in evidenza: Brozovic appare quasi insostituibile e Dimarco si conferma molto abile come crossatore. Fra gli altri Skriniar è sempre più a suo agio sia in difesa che in attacco, Dumfries è [VIDEO] stato autore di una prova molto proficua, Lautaro è sempre più punta di diamante dell'attacco e Dzeko si conferma sempre capace di farsi trovare pronto negli ultimi 16 metri.

Una citazione anche per Alexis Sanchez che in pochi minuti ha effettuato due passaggi importanti, che sono valsi un assist per il gol di Dzeko e un'occasione non concretizzata da Dimarco.