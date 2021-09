La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo fra campionato e Champions League. Il tecnico Massimiliano Allegri contro il Napoli, nel match di sabato 11 settembre, potrebbe non avere a disposizione diversi titolari. Tra i nazionali disponibili potrebbero esserci McKennie e Cuadrado mentre è a rischio la presenza di Chiesa dopo il problema al flessore avuto in nazionale. Sarà confermato in porta Szczesny, uno dei giocatori bianconeri più criticati in questa prima parte della stagione. I suoi due errori contro l'Udinese hanno permesso ai friulani di pareggiare il match e hanno alimentato di nuovo le indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile volontà della Juventus di sostituirlo.

Molto dipenderà da questa prima parte della stagione e dalle prestazioni che fornirà Szczesny ma la Juventus si starebbe già muovendo sul mercato alla ricerca di un'alternativa al nazionale della Polonia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola, la Juventus potrebbe acquistare il portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas durante il Calciomercato invernale.

Keylor Navas possibile acquisto a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare un nuovo portiere durante il calciomercato invernale. Molto dipenderà dalle prestazioni di Szczesny, che in questo inizio di stagione ha deluso le aspettative, in particolare nel match contro l'Udinese. Piace il portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas, che in questo momento è titolare nel Paris Saint Germain ma potrebbe lasciare il posto a Gianluigi Donnarumma.

Il classe 1986 rimane attualmente uno dei miglior portieri al mondo ma i suoi 35 anni potrebbero portare la società francese a lasciarlo partire anche a prezzo vantaggioso. Di certo il suo eventuale arrivo potrebbe concretizzarsi solo con la partenza di Szczesny. Attualmente Navas guadagna circa 8 milioni di euro a stagione, Szczesny alla Juventus circa 6 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a gennaio pescando un altro giocatore dal Paris Saint Germain. Piace Mauro Icardi, che rischia di fare molta panchina in questa stagione dopo l'arrivo di Messi e la permanenza di Mbappé. Se dovesse raccogliere poco minutaggio in questi mesi, potrebbe lasciare la Francia a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro. La Juventus monitorerà con attenzione la situazione.