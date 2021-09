La Juventus è sempre vigile sul mercato e starebbe pensando di ingaggiare il difensore Antonio Rudiger, 28enne tedesco in forza al Chelsea. Rudiger non avrebbe ancora trovato l'intesa per il rinnovo, nonostante sia uno dei punti fermi di Tuchel.

L'operazione si potrebbe sbloccare nel momento in cui Rudiger non trovasse l'accordo con la dirigenza del Chelsea per il rinnovo contrattuale, vista la prossima scadenza di giugno 2022.

Oltre alla Juventus ci sarebbero anche altri top club europei alla finestra, tra i quali Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Monaco e il Paris Saint Germain.

Rudiger-Juventus, si potrebbe fare se non rinnova

L'indiscrezione riportata dal "The Sun" non esclude dunque un interesse dei bianconeri, che presenterebbero l'eventuale offerta a gennaio, ovvero sei mesi prima della scadenza del contratto del difensore.

L'operazione potrebbe portare così a Torino da luglio un centrale con esperienza internazionale e allo stesso tempo ancora giovane e in grado di abbassare l'età media della retroguardia bianconera, attualmente molto alta vista la presenza degli inossidabili Bonucci e Chiellini.

Rudiger potrebbe ritornare in Serie A dopo l'esperienza con la Roma

Nell'estate 2017 Rudiger è arrivato al Chelsea per 35 milioni di euro, che fecero felici le casse della Roma. Con i Blues ha disputato complessivamente finora 153 partite riuscendo anche ad andare a segno per 7 volte. Il difensore tedesco, con origini della Sierra Leone, ha rispettato così le aspettative che avevano accompagnato il suo passaggio a Londra.

Rudiger aveva infatti incantato mezza Europa con le sue prestazioni con la maglia della Roma, laddove in due stagioni, 2015/2016 e 2016/2017, è stato uno dei grandi protagonisti delle due stagioni della squadra, che per poco non riuscì a strappare lo scudetto alla Juventus.

Rudiger è inoltre uno dei giocatori della nazionale tedesca: dal 2014 ha collezionato 46 presenze con la Germania, segnando anche un gol al malcapitato Azeirbagian, nel 5-1 delle Qualificazioni ai Mondiali del 2018.

L'esperienza di Antonio Rudiger farebbe comodo alla Juventus, considerando anche il fatto che il centrale è stato uno dei protagonisti della vittoria della Champions League [VIDEO]. Il tedesco porterebbe così ulteriore prestigio a una rosa diventata molto competitiva grazie al salto di qualità fatto ad Euro2020 da giovani come Chiesa e Locatelli.