La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha definito l'acquisto di Moise Kean. Il nazionale italiano andrà a sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. L'arrivo a Torino dell'ex Everton e Paris Saint Germain ha evidentemente sminuito un altro investimento importante effettuato dalla Juventus nell'ultimo giorno di mercato. La società bianconera, infatti, ha acquistato dal Psv Eindhoven il trequartista olandese di origine marocchina Mohamed Ihattaren a prezzo vantaggioso in quanto il giocatore era in scadenza con la società olandese a giugno 2022.

Il talento è stato ceduto in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione.

Di Ihattaren ha parlato anche l'ex giocatore di Milan, Inter, Bari, Roma, Real Madrid e Sampdoria, Antonio Cassano. Sul canale Twitch di Bobo Vieri 'Bobo Tv', ha dichiarato che la società ligure ha ingaggiato in prestito un giocatore di notevole qualità. Ha infatti aggiunto: "Il giorno che so che gioca Ihattaren ritorno allo stadio per la prima volta da quando ho smesso di giocare perché io vado a vedere il calcio dei calciatori di qualità".

Cassano su Ihattaren

In una diretta Twitch su Bobo Tv, Cassano ha voluto parlare del nuovo acquisto della Sampdoria Ihattaren. L'ex giocatore ha dichiarato che manderà un messaggio a Quagliarella per dirgli di prendersi sotto la sua ala il giovane.

Secondo Cassano, infatti, l'olandese è un fenomeno. Parole che trovano conferma anche delle statistiche del giocatore nelle ultime stagioni. L'ex Psv Eindhoven vanta un prestigioso record con la società olandese, quello di essere il più giovane marcatore del club nelle competizioni europee. In questa speciale classifica ha superato un certo Ronaldo il Fenomeno.

Mancino di piede, è bravo in fase realizzativa ma anche nel servire assist ai suoi compagni. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili dell'Olanda ed è probabile che a breve possa possa esordire in quella maggiore. La Sampdoria può essere un palcoscenico importante per il giocatore, che potrebbe poi ritornare protagonista alla Juventus dalla prossima stagione.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Ihattaren ha evidentemente suscitato molto clamore mediatico fra i tifosi della Juventus. In tanti si sono chiesti il motivo per cui la società bianconera abbia deciso di investire sul giocatore per poi cederlo in prestito alla Sampdoria. A tal riguardo ha parlato anche il giornalista sportivo Massimo Pavan, che ha dichiarato che l'olandese potrebbe essere un anticipo della Juventus per l'acquisto dalla prossima stagione di Damsgaard. Il centrocampista danese infatti è un giocatore gradito dalla società bianconera.