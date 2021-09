La Juventus è ripartita da Massimiliano Allegri dopo una stagione 2020-2021 deludente dal punto di vista dei risultati. La conquista della Supercoppa italiana e della Coppa Italia non sono bastate a Pirlo per la riconferma. Attualmente il tecnico bresciano è senza panchina e di recente ha pubblicato sui suoi social una foto che lo immortala a Londra. Nel post pubblicato su Instagram, l'allenatore ha scritto come testo 'London calling', tradotto in italiano "Londra chiama". Inevitabile il clamore mediatico suscitato dal post, così come sono state molte le indiscrezioni di mercato che parlano di Pirlo come possibile sostituto di Arteta all'Arsenal.

Il tecnico spagnolo, infatti, ha iniziato in maniera non ideale il campionato inglese, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Le prossime partite potrebbero essere decisive per una sua permanenza a Londra. Di certo la presenza di Pirlo nella città inglese lascia pensare ad una possibilità concreta del tecnico di una nuova esperienza professionale. Fra l'altro, l'ex Juventus non ha mai nascosto il desiderio di allenare nel campionato inglese, considerato attualmente il migliore del calcio europeo.

Ipotesi Pirlo sulla panchina dell'Arsenal

In questo momento, però, la possibilità di vedere Pirlo nel campionato inglese è remota, a maggior ragione in una società ambiziosa come l'Arsenal.

D'altronde, il tecnico bresciano ha fatto un'unica esperienza professionale da allenatore, quella alla Juventus nella stagione 2020-2021. Tanti addetti ai lavori lo hanno definito non ancora pronto per allenare grandi squadre proprio perché dovrebbe maturare maggior esperienza. Allo stesso tempo, però, ha dimostrato di essere un vincente, in considerazione del fatto che su due finali disputate con la Juventus (Supercoppa italiana e Coppa Italia) le ha vinte tutte e due.

Di certo è un bigliettino da visita importante per il tecnico bresciano.

Pirlo sarebbe stato contattato dal Brescia qualche settimana fa

Si era parlato di Pirlo pronto ad iniziare una nuova esperienza professionale qualche settimana fa. Il tecnico bresciano, infatti, sarebbe stato contattato dal presidente del Brescia, Massimo Cellino, come eventuale sostituto di Filippo Inzaghi. Alla fine, però, il massimo dirigente lombardo è riuscito a risolvere le problematiche con il tecnico piacentino, che è rimasto sulla panchina del Brescia.

Difficile pensare, comunque, che Andrea Pirlo voglia ripartire dalla Serie B. Più probabile un'esperienza professionale in un massimo campionato. Potrebbe magari subentrare in qualche panchina in Serie A ma, come già anticipato, il tecnico bresciano valuterebbe volentieri un'esperienza professionale nel campionato inglese.