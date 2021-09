La Nazionale Italiana contro Bulgaria e Svizzera ha raccolto appena due punti. Il primo posto nel Gruppo C attualmente non è in discussione ma, per avere la garanzia di qualificarsi ai mondiali in Qatar senza passare per i playoff sarà fondamentale vincere le ultime tre partite contro la Lituania mercoledì 8 settembre, la Svizzera il 12 novembre e l'Irlanda del Nord il 15 novembre.

Nel match disputato a Basilea si è particolarmente distinto Manuel Locatelli, uno dei pochi azzurri in grado di verticalizzare in maniera incisiva in fase d'attacco. Nonostante una condizione fisica non ottimale (è stato sostituito al 77esimo) il giocatore della Juventus ha dimostrato di essere un giocatore importante per il commissario tecnico Roberto Mancini.

L'ex calciatore Antonio Cassano ha elogiato la prestazione del classe 1998. In una diretta Twitch su Bobo Tv ha sottolineato la capacità del centrocampista bianconero di giocare in verticale. L'ex Roma e Inter ha affermato che attualmente Locatelli è l'unico mediano che sa muovere con efficacia il pallone in avanti, e per questo motivo dev'essere un punto fermo dell'Italia in vista del campionato del mondo in Qatar del 2022.

'Locatelli deve essere punto fermo per il mondiale'

"Locatelli mi ha impressionato, deve essere un punto fermo anche per il mondiale". Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento a Manuel Locatelli, protagonista di un'ottima prestazione con la nazionale italiana nella sfida contro la Svizzera.

Nonostante il pareggio, il giocatore della Juventus ha dato un'ottima impressione. Cassano ha poi aggiunto: "Abbiamo un grande problema che è il 9, non so se mai lo troveremo. Non so se Scamacca è un giocatore di livello internazionale".

Nelle partite contro Bulgaria e Svizzera le punte azzurre hanno avuto delle difficoltà nel concretizzare le occasioni create dalla squadra.

Non è un caso, dunque, se in due match è arrivato soltanto un gol, ovvero quello realizzato da Federico Chiesa alla Bulgaria.

L'ex attaccante di Bari e Real Madrid ritiene che l'Italia debba contare sulle capacità di Roberto Mancini di inventarsi qualche soluzione tattica alternativa per consentire alla squadra di tornare ad essere più efficace in attacco.

Locatelli dovrebbe giocare titolare contro il Napoli

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi proprio a Locatelli nella gara contro il Napoli di sabato 11 settembre.

D'altronde, molto probabilmente bisognerà fare i conti con le assenze dei vari nazionali che stanno disputando le gare di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Rientrerà in tempo McKennie che potrebbe essere titolare insieme a Locatelli e Rabiot sulla mediana.

Allegri potrebbe puntare su un 3-5-2 con Szczesny in porta, De Ligt, Bonucci e Chiellini in difesa. Sulle fasce potrebbero giocare Chiesa sulla destra e Bernardeschi sulla sinistra. Morata e Kean potrebbero essere i titolari in attacco.