La prossima giornata di campionato regala una delle sfide più interessanti della Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus sfida il Napoli in una situazione difficile per i bianconeri. Nelle prime due partite i giocatori di Allegri hanno raccolto solo un punto ed un'eventuale sconfitta potrebbe pesare dal punto di vista psicologico. Il tecnico toscano potrebbe anche non contare sui nazionali sudamericani, recentemente convocati per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Potrebbero infatti rientrare a poche ore dal match ed Allegri potrebbe non rischiare il loro impiego.

Il Napoli, invece, arriva da due vittorie in campionato e con un morale migliore.

Riguardo il match previsto sabato 11 settembre, ha parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis . Il massimo dirigente campano ha voluto sottolineare la validità del progetto sportivo avviato ormai 17 anni fa che ha portato il Napoli a partecipare per 12 anni consecutivi in ​​competizioni europee. Ha poi voluto lanciare una frecciatina alla Juventus in riferimento allo scudetto della stagione 2017-2018, quando la lotta ha riguardato proprio il Napoli e la società bianconera.

Il presidente del Napoli ha lanciato una frecciatina alla Juventus

"Certo, non abbiamo vinto scudetti che però non sono la sola cosa che conta.

Certe volte, poi, uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte capita che qualcuno te lo scippi". Evidente il riferimento allo scudetto della stagione 2017-2018 e a quell'Inter-Juventus, in cui non venne sanzionato Pjanic per un presunto fallo da seconda ammonizione su un centrocampista nerazzurro. Un episodio che evidentemente ancora pesa ai campani, che in quella stagione riuscirono a realizzare 91 punti, arrivando a -4 alla Juventus campione d'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

De Laurentiis il progetto di una lega calcistica regionale

De Laurentiis ha poi voluto parlare anche dell'amicizia con il Benevento, società che questa stagione disputa la Serie B. Non è un caso l'amichevole organizzata il 6 settembre per celebrare i 17 anni dalla rifondazione del Napoli e il compleanno dei sanniti. Fra le proposte avanzate dal presidente del Napoli e quello del Benevento Vigorito anche la realizzazione di una lega calcistica regionale.

"La sinergia non dovrebbe riguardare solo le nostre società, ma tutti quelli della Campania: dovremmo essere una sola famiglia". Idea che trova il supporto anche del massimo dirigente della società sannita.

L'amichevole fra Napoli e Benevento

Nell'amichevole disputatasi lunedì 6 settembre il Napoli ha subito una pesante sconfitta per 5 a 1. Il Benevento è passato in vantaggio con una punizione di Calò, poi Improta ha portato i giocatori di Caserta sul 2 a 0. Nel secondo tempo, Politano ha segnato per il Napoli ma nel finale il Benevento ha realizzato tre gol con Foulon, Roberto Insigne e Umile.