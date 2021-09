Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United continua a essere uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Il portoghese è già arrivato con al famiglia in Inghilterra e continua a mostrare pubblicamente la propria felicità nell'essersi trasferire allo United.

Un atteggiamento che non è piaciuto a gran parte dei tifosi della Juventus, anche per il modo in cui il portoghese ha deciso di lasciare la società bianconera. L'acquisto di Cristiano Ronaldo è stato ufficializzato dal Manchester United nella giornata di venerdì 28 agosto, a tre giorni dalla fine del Calciomercato estivo.

La società bianconera lo ha sostituito nell'ultimo giorno di mercato con Moise Kean.

Su Cristiano Ronaldo e sulla felicità manifestata sui social dal portoghese in questi giorni ha parlato anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, il quale nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com ha lanciato una frecciatina all'ex giocatore della Juventus. Il giornalista ha infatti rimarcato il fatto che CR7 trova sempre il modo per ribadire di essere felice in Inghilterra non portando rispetto indirettamente alla società che lo ha ha stipendiato per tre stagioni.

'Cristiano Ronaldo felice? Lo stile non lo puoi comprare'

"Altre barzellette? Beh, c'è Ronaldo e il suo nuovo status di “calciatore felice”. Non perde occasione per dire che ora è felice, che Manchester è bella, che ha preso la scelta più giusta".

Queste le parole di Fabrizio Biasin in riferimento a Cristiano Ronaldo.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Così facendo tira frecciate alla società che gli ha dato, solo in stipendi, 93 milioni di euro netti. E la verità è che puoi essere anche il giocatore più forte e ricco dell'universo, ma lo stile non lo puoi comprare".

Buffon sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

L'addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus ha suscitato considerazioni contrastanti fra i tifosi bianconeri sui social. Tanti di questi difendono il portoghese per la decisione di aver lasciato la società bianconera dopo i risultati raccolti nelle ultime stagioni. Ci sono però anche dei sostenitori bianconeri che invece lo hanno definito poco rispettoso nei confronti di una società che lo ha stipendiato per tre stagioni.

Di recente di Cristiano Ronaldo ha voluto parlare anche Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus ed attuale del Parma ha infatti dichiarato: "È un professionista che giustamente pensa a sé stesso, parlerò sempre bene di Cristiano Ronaldo perché dà sempre il massimo per le società in cui gioca".