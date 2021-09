L'Inter ha attuato una piccola rivoluzione in attacco nell'ultima sessione estiva di Calciomercato, con l'addio di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, e Andrea Pinamonti, andato in prestito all'Empoli. In entrata, invece, sono arrivati Edin Dzeko dalla Roma a parametro zero e Joaquin Correa dalla Lazio per 30 milioni di euro. Non è finita qui, però, visto che il club meneghino avrebbe cominciato a lavorare con largo anticipo e si prepara ad altri innesti tra dodici mesi per il reparto avanzato. I nomi caldi sul taccuino sono quelli di Lorenzo Insigne e Giacomo Raspadori, accostati al club di Suning già questa estate.

Inter su Raspadori e Insigne

L'Inter avrebbe cominciato a lavorare sul mercato per rinforzare l'attacco ulteriormente la prossima estate. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono alla ricerca di un elemento brevilineo che possa raccogliere l'eredità di Alexis Sanchez, che potrebbe dire addio con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Sono due i nomi caldi nel mirino del club meneghino, quelli di Lorenzo Insigne e Giacomo Raspadori. I due giocatori sono stati accostati al club meneghino già in questa sessione dopo l'addio di Romelu Lukaku, ma sia il Sassuolo che il Napoli non hanno voluto privarsene. Gli emiliani hanno ceduto Ciccio Caputo alla Sampdoria, mentre gli azzurri non hanno voluto privarsi del proprio capitano, nonostante il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, con le trattative per il rinnovo che sono in una fase di stallo.

Non è da escludere l'arrivo di entrambi per dare maggiori soluzioni dal punto di vista tattico a Simone Inzaghi, dato che Raspadori può ricoprire anche il ruolo di prima punta, con i nerazzurri alla ricerca anche di un vice Dzeko, non più giovanissimo.

Le cifre

L'Inter potrebbe mettere le mani su Lorenzo Insigne anche solo confermando la proposta fatta all'entourage del giocatore nelle scorse settimane prima di scontrarsi con il muro del Napoli.

In questo caso, però, non servirebbe trattare con il club azzurro visto che l'attaccante è in scadenza di contratto e i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus al momento della firma.

Diverso il discorso relativo a Giacomo Raspadori, che il Sassuolo valuta almeno 25 milioni di euro ma non è escluso che la quotazione possa salire in caso di stagione positiva.

L'Inter, dal proprio canto, potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti o Eddie Salcedo per abbassare l'esborso economico e realizzare anche una plusvalenza.