Weston McKennie rientrerà in anticipo in Italia dagli impegni con la nazionale statunitense. Infatti, il giocatore della Juventus ha violato i protocolli anti-Covid e il ct degli Usa ha deciso di punirlo, rimandandolo a Torino in anticipo.

Dunque, Weston McKennie è al centro di diverse polemiche e anche Landon Donovan, ex stella del calcio a stelle e strisce, lo ha criticato aspramente: "Sono incredibilmente deluso da McKennie, quello che ha fatto è quasi irreparabile".

McKennie al centro delle critiche

Questi sono giorni turbolenti per Weston McKennie che è al centro di diverse polemiche dopo aver violato i protocolli anticovid mentre si trovava in nazionale.

Adesso il giocatore è atteso a Torino per riprendere a lavorare con la Juventus. Ma il giocatore statunitense ha dovuto incassare anche le critiche di Landon Donovan: "Dirò solo che sono al corrente di quello che è successo. Non lo annuncerò pubblicamente".

Dunque, l'ex stella degli Usa ha fatto intendere che quello che ha fatto McKennie sarebbe abbastanza grave, anche se non dice apertamente cosa sia successo. Donovan ha poi aggiunto: "Questa è una settimana della tua vita con tre partite enormi, non solo per te ma per i tuoi compagni di squadra e per il tuo paese per andare a una Coppa del Mondo e il livello di egoismo in quel momento è incomprensibile per me. Onestamente, è incomprensibile".

La Juventus riprende gli allenamenti

Nelle prossime ore quindi Weston McKennie tornerà a Torino in anticipo e questa - almeno per Massimiliano Allegri - è una buona notizia. Il calciatore degli Stati Uniti nelle prossime ore sarà infatti alla Continassa per preparare la partita contro il Napoli.

Ma per il tecnico livornese la marcia di avvicinamento alla gara dell'11 settembre non sarà facile, vista l'assenza dei nazionali che rientreranno solo nei prossimi giorni.

Inoltre, la Juventus, quasi certamente, non avrà a disposizione i sudamericani per la partita contro il Napoli. I vari Dybala, Bentancur, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado saranno impegnati nella notte del 10 settembre. Il loro rientro dovrebbe avvenire solo l'11 settembre giorno, proprio del match contro i partenopei. Dunque, Massimiliano Allegri non avrà molti margini di scelta a livello di formazione.

Il tecnico della Juventus soprattutto sulle fasce di difesa avrà diversi problemi, perché dovrebbe essere senza Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. Per questo motivo Allegri potrebbe anche pensare di tornare ad una difesa a tre.

Anche a centrocampo le alternative non saranno molte e se Aaron Ramsey non dovesse rientrare a disposizione ci sarebbero solo Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Federico Bernardeschi. Insomma, la Juventus, per la gara contro il Napoli, avrà poche alternative e anche in panchina non ci saranno molte soluzioni da poter attuare a gara in corso.