In questi giorni, 17 giocatori della Juventus sono lontani da Torino. La truppa più numerosa dei bianconeri in nazionale è quella degli italiani. Infatti Roberto Mancini ha convocato Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Moise Kean.

Il numero 3 della Juventus tornerà così in campo, visto che nelle ultime partite con la maglia bianconera è subentrato solo nel match contro l'Udinese. Chiellini, in questi giorni in nazionale, ha avuto modo di parlare del suo futuro, e quando gli è stato chiesto se ha adocchiato Akanji per la Juventus, ha risposto: "Ma tanto io smetto.

Quindi se vuole, poi c'è un posto libero, tra poco...".

Chiellini parla del suo futuro

Giorgio Chiellini ha ancora due anni di contratto con la Juventus e nelle prossime stagioni si dividerà tra la maglia bianconera e quella azzurra. Ha spiegato perché ha firmato un rinnovo biennale: "I due anni sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento".

Dunque, per adesso il difensore toscano preferisce godersi il periodo positivo che sta vivendo, e dopo gli impegni con l'Italia di Mancini tornerà a Torino per afforntare partite importanti con la Juventus.

In questi giorni il gruppo che si sta allenando alla Continassa è piuttosto ristretto perché, oltre al capitano bianconero, mancano all'appello 17 giocatori.

Ma al JTC, in questa settimana, non sono mancati solo i nazionali, ma anche Massimiliano Allegri.

Le sedute di allenamento sono state guidate da Marco Landucci, Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta. Il tecnico si è preso una settimana libera per motivi familiari, visto che sua figlia Valentina si è sposata. A breve però l'allenatore livornese tornerà al JTC e aspetterà il rientro dei nazionali.

I primi a tornare saranno ovviamente gli europei, mentre gli ultimi saranno i sudamericani.

Si aspetta il rientro dei sudamericani

Il ritorno a Torino dei sudamericani della Juventus sarà piuttosto tardivo. Infatti, i vari Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Danilo e Paulo Dybala saranno in campo la notte del 10 settembre, e difficilmente saranno a disposizione per la gara contro il Napoli.

La partita contro i partenopei è in programma l'11 settembre. L'unico che potrebbe rientrare in tempo potrebbe essere Juan Cuadrado. Il colombiano potrebbe prendere un volo charter che gli permetterebbe di tornare prima a Torino e di essere a disposizione di Massimiliano Allegri. In ogni caso, non resta che attendere i prossimi giorni per capire se i sudamericani riusciranno a tornare con qualche ora di anticipo oppure no.