La Juventus ha dovuto contenere le spese durante questo Calciomercato estivo acquistando i soli Kaio Jorge, Manuel Locatelli e Moise Kean. L'unico arrivato a titolo definitivo è il brasiliano, costato circa 3 milioni di euro essendo in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021. I due Nazionali italiani sono arrivati in prestito con obbligo di riscatto entro giugno 2023. Si tratta quindi di Investimenti dilazionati in più stagioni per evitare di appesantire in maniera importante il bilancio societario. Il centrocampista e la punta si aggiungono agli altri acquisti delle scorse stagioni e che la Juventus deve ancora finire di pagare.

Ci riferiamo in particolar modo a Federico Chiesa, arrivato nell'estate 2020 dalla Fiorentina in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 60 milioni di euro. Altro giocatore arrivato a titolo temporaneo alla Juventus la scorsa stagione è Alvaro Morata, per il quale è stato rinnovato il prestito anche in questa stagione. La Juventus, dopo aver pagato il prestito un totale di 20 milioni (nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022), può riscattarlo a giugno 2022 a 35 milioni di euro. In questo caso si tratta di diritto e non di obbligo di riscatto.

Le spese della Juventus per l'acquisto dei cartellini dei giocatori attualmente in prestito

La Juventus nelle due stagioni dovrà pagare in riscatti dei cartellini circa 120 milioni di euro.

Somma che potrebbe crescere fino a 155 milioni di euro se dovesse acquistare anche il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid nel prossimo calciomercato estivo. 120 milioni che arrivano dal riscatto del cartellino di Federico Chiesa, per il quale la Juventus deve ancora pagare circa 50 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere i circa 35 milioni di euro del riscatto di Moise Kean dall'Everton.

Infine entro giugno 2023 la società bianconera dovrà pagare 37 milioni (comprensivi di bonus) al Sassuolo per l'acquisto del cartellino di Manuel Locatelli.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi probabilmente dovrà cercare acquisti low cost durante il calciomercato estivo. Probabile che possa attingere al mercato dei parametri zero, evitando così somme per i cartellini dei giocatori.

Per questo si parla di un interesse concreto per Frank Kessié del Milan, che va in scadenza di contratto a giugno 2022. Piace un altro giocatore che potrebbe lasciare a titolo gratuito la sua società attuale. Ci si riferisce a Boubacar Kamara, difensore e centrocampista dell'Olympique Marsiglia. Piace anche Paul Pogba, anche lui in scadenza ma che però vorrebbe un ingaggio da almeno 20 milioni di euro a stagione.