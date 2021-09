La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà nel gioco e nei risultati. Il tecnico Massimiliano Allegri sta cercando di valorizzare la rosa che ha a disposizione ma sembra mancare qualità in alcuni settori. A centrocampo in particolar modo, considerando l'assenza di un mediano davanti alla difesa bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. La società bianconera però valuta rinforzi anche sulle fasce difensive, soprattutto in considerazione del fatto che De Sciglio potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera la prossima stagione.

Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Timothy Castagne, terzino di fascia del Leicester ed ex Atalanta. Il belga non è riuscito ad incidere in Inghilterra come aveva fatto nella sua esperienza professionale alla società bergamasca. Per questo starebbe valutando la possibilità di lasciare il Leicester. Su Castagne però ci sarebbe anche l'Inter, anche se la società nerazzurra potrebbe acquistarlo durante il prossimo Calciomercato estivo come sostituto di Perisic.

Il terzino Castagne potrebbe arrivare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare dal Leicester Timothy Castagne, terzino belga bravo a giocare su entrambe le fasce.

Il classe 1995 in questa stagione non è considerato un titolare, lo dimostrano le tre presenze da subentrato nel campionato inglese. In Europa League invece ha giocato tutto il match contro il Napoli, terminato 2 a 2. I bianconeri starebbero valutando il suo acquisto a gennaio anche se il suo prezzo di mercato è di circa 28 milioni di euro.

Potrebbe però essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Sul terzino ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter per la prossima stagione. A giugno 2022 andrà in scadenza di contratto Ivan Perisic e servirà quindi un rinforzo sulle fasce. Castagne piace per la sua duttilità, può giocare infatti sia a destra che a sinistra.

Inoltre rende molto in un centrocampo a cinque, come ha dimostrato nella sua esperienza professionale all'Atalanta.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro in previsione prossima stagione, quando diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera. Dei giocatori in scadenza a giugno 2022 dovrebbero rimanere Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Potrebbero inoltre partire Aaron Ramsey e Weston McKennie, oltre a Matthijs De Ligt. Come rinforzi si valutano per la difesa Alessio Romagnoli, per il centrocampo Aurelien Tchouameni e per il settore avanzato Dusan Vlahovic.