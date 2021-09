Mancano più di tre mesi al Calciomercato invernale ma le trattative di mercato continuano a essere uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Le difficoltà tecniche riscontrate da alcune società importanti alimentano molte indiscrezioni. Si parla molto di Barcellona e Juventus, dopo l'inizio di stagione difficile di entrambe le società. I catalani continuano a raccogliere risultati deludenti, in campionato sono a centro classifica, in Champions League hanno perso al Camp Nou per 3-0. I bianconeri invece hanno iniziato bene nella massima competizione europea ma in campionato nonostante la vittoria contro lo Spezia sono ancora molto distanti dai primi posti.

Va molto bene invece il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il tecnico emiliano sta facendo un ottimo lavoro valorizzando i tanti giovani della rosa, anche se ci sono diversi giocatori insoddisfatti del poco minutaggio raccolto in questo inizio di stagione.

È il caso di Marcos Asensio, centrocampista classe 1996 che in questo inizio di stagione ha giocato solamente 68 minuti totali entrando nel secondo tempo. Per questo, secondo la stampa spagnola, il centrocampista starebbe valutando la possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio.

Il centrocampista Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid durante il calciomercato invernale.

Lo spagnolo non è considerato un titolare da Ancelotti, lo dimostrano i pochi minuti giocati in questo inizio di stagione. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Milan e Juventus, che potrebbero rinforzare il settore avanzato a gennaio. Il Real Madrid starebbe valutando anche la possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

La sua valutazione di mercato è di circa 30-35 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare un suo eventuale acquisto in caso di partenza di Ramsey o McKennie. Sarà importante alleggerire il monte ingaggi prima di effettuare acquisti.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato durante il calciomercato invernale.

Se infatti dovessero concretizzarsi alcune cessioni importanti, la società bianconera avrebbe una somma da investire in particolar modo a centrocampo. Allegri infatti avrebbe voluto già in estate un mediano davanti alla difesa bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Si era parlato di un interesse concreto per Axel Witsel del Borussia Dortmund. La società bianconera starebbe valutando soprattutto l'acquisto di giocatori giovani. Piacciono Yuri Tielemans del Leicester e Aurelien Tchouameni del Monaco.