La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo diverse difficoltà nel gioco e nei risultati. Lo dimostra la vittoria contro lo Spezia per 3 a 2, con i bianconeri che hanno rischiato di subire il gol del pareggio negli ultimi minuti del match. La speranza di Massimiliano Allegri è che si possa dare continuità già nel match contro la Sampdoria previsto domenica 26 settembre alle ore 12:30. Rimangono però i problemi a centrocampo, non è un caso che si sia parlato negli ultimi giorni del Calciomercato estivo del possibile arrivo di Pjanic o Witsel.

Alla fine però la società bianconera ha deciso di dare fiducia ai giocatori attualmente a disposizione del tecnico toscano. Le prestazioni offerte da alcuni centrocampisti in questo inizio stagione però potrebbero portare la società bianconera ad investire su un mediano o una mezzala durante il calciomercato invernale. Di recente il sito calciomercato.it ha lanciato un sondaggio su Twitter in cui ha chiesto ai sostenitori bianconeri di votare il rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus a gennaio. Il più votato è stato il giocatore del Manchester United Donny Van de Beek, attualmente riserva nella squadra allenata da Solskjaer.

Il più votato Van de Beek, seguono Tchouameni e Aouar

In un sondaggio lanciato da calciomercato.it in cui si chiedeva chi fosse l'acquisto ideale per il centrocampo della Juventus a gennaio, gli utenti hanno votato al primo posto Donny Van de Beek con il 30,2% dei voti.

L'olandese precede di poco il mediano del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni con il 29,3%. Terzo posto per un altro giocatore che piace alla Juventus già da due stagioni, Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione ha ricevuto il 28,4% di voti. Più distante in questa speciale classifica Corentin Tolisso, giocatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto con la società bavarese a giugno 2022.

Il francese ha ricevuto il 12,1% dei voti.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Donny Van de Beek potrebbe essere un acquisto importante per la Juventus, soprattutto se il Manchester United decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Più difficile invece arrivare a gennaio a Aurelien Tchouameni, riferimento del Monaco.

Il 21enne piace molto, di recente anche Pogba in un'intervista ha sottolineato le qualità evidenti del centrocampista. Piacciono sicuramente anche Aouar e Tolisso anche se nelle ultime settimane si parla di un interesse concreto per Yuri Tielemans. Il mediano del Leicester è un giocatore gradito dalla società bianconera anche perché va in scadenza di contratto a giugno 2023. Potrebbe quindi arrivare a prezzo agevolato durante il prossimo calciomercato estivo.