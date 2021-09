La Juventus negli ultimi anni ha attinto molto al mercato dei parametri zero. Gli ultimi due acquisti a titolo gratuito sono stati nell'estate 2019, quando sono arrivati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Mentre sia nel 2020 che nel 2021 la società bianconera ha deciso di evitare altri acquisti a parametro zero, anche perché avrebbero potuto appesantire il monte ingaggi.

La prossima stagione però ci saranno diversi giocatori di qualità che potrebbe lasciare gratis le rispettive società. Fra questi spicca il centrocampista del Milan Frank Kessié, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la società rossonera.

Attualmente infatti ci sarebbe distanza fra l'offerta del Milan e richieste del giocatore. La Juventus starebbe osservando la situazione e potrebbe decidere di offrire un contratto al centrocampista ivoriano.

Kessié potrebbe lasciare il Milan a parametro zero la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare di ingaggiare Frank Kessié a parametro zero la prossima stagione. Il centrocampista ivoriano rischia di lasciare gratis il Milan in quanto le parti non hanno ancora trovato un'intesa contrattuale. Da una parte i rossoneri non vorrebbero offrire più di sei milioni di euro a stagione più bonus, dall'altra il giocatore vorrebbe guadagnare otto milioni di euro a stagione senza doverci arrivare con i bonus.

La distanza quindi non è di poco conto e non è da scartare la possibilità che il giocatore lasci il Milan. D'altronde fra i motivi per cui Calhanoglu e Donnarumma hanno lasciato i rossoneri ci sarebbe anche la rigidità della società nei confronti dei parametri stabiliti per il monte ingaggi.

Su Kessié ci sarebbe quindi l'interesse della Juventus.

Il suo arrivo potrebbe essere agevolato dall'eventuale cessione di Ramsey. L'ingaggio del gallese (che con i bonus guadagna più di sette milioni di euro a stagione) potrebbe essere sostanzialmente utilizzato per Kessié. L'ivoriano però piace anche ad altre società europee, fra queste il Paris Saint Germain e il Tottenham.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista del Milan Frank Kessié è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il centrocampo. La società bianconera starebbe valutando un altro acquisto a parametro zero per il centrocampo. Si tratta di Boubacar Kamara, giocatore dell'Olympique Marsiglia.

Piace anche Aurelien Tchouameni del Monaco, che i francesi valutano almeno 30 milioni di euro.