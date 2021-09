Domenica 12 settembre alle ore 12:30 ci sarà Sampdoria-Inter, gara valida per il terzo turno di Serie A 21/22. I blucerchiati, nella giornata scorsa, hanno ottenuto un punto nel pareggio a reti bianche al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. I nerazzurri, invece, hanno fatto bottino pieno nel match in trasferta contro l'Hellas Verona di Di Francesco, imponendosi per 3-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Correa (2) a cui ha inutilmente risposto Ilic per gli scaligeri.

Statistiche: durante gli ultimi quattro match disputati nel campionato italiano tra Inter e Sampdoria sono state segnate almeno tre reti complessivi e, inoltre, entrambe le squadre sono andate in goal.

La Samp dovrebbe schierare in attacco la coppia Quagliarella-Caputo.

Sampdoria, Yoshida-Colley al centro della difesa

Mister D'Aversa e la sua Sampdoria non sono riusciti ancora ad andare a segno, così come il Venezia, in Serie A. Per tornare ad impensierire le difese avversarie e, soprattutto, quella nerazzurra, il tecnico blucerchiato potrebbe optare per il classico 4-4-2, con Audero come estremo difensore. Quartetto arretrato che dovrebbe avere come interpreti iniziali Colley-Yoshida al centro del reparto, mentre Bereszynski sarà il terzino destro e Augello agirà sul versante sinistro. In mezzo al campo, invece, gli esterni potrebbero essere Damsgaard e Candreva con Ekdal e Thorsby che si piazzeranno al centro.

Tandem offensivo, infine, che sembra poter essere formato dal 'sempreverde' Quagliarella e dal neo acquisto Caputo.

Inter, possibile panchina per Lautaro in vista della Champions

Simone Inzaghi e la sua Inter, dopo due convincenti vittorie in altrettante partite, vorranno continuare con il loro ruolino positivo considerando anche che l'avversario ha dimostrato sinora parecchie lacune sotto porta.

Per provare a vincere il terzo match consecutivo, il tecnico ex Lazio potrebbe schierare il 3-5-1-1, con Handanovic in porta. La triade difensiva formata da Skriniar, Bastoni e De Vrij pare possa essere confermata anche per questa gara. A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Calhanoglu, Brozovic e Barella in mezzo, con Darmian che agirà come ala destra e Perisic che si piazzerà sulla sinistra.

Mercoledì 15 settembre ci sarà l'atteso match di Champions League col Real Madrid, quindi l'allenatore potrebbe far partire dalla panchina Lautaro Martinez, partendo con Sensi come trequartista alle spalle del vertice offensivo Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter:

Sampdoria (4-4-2): Audero, Augello, Yoshida, Colley, Berezsynski, Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Candreva, Caputo, Quagliarella. Allenatore: D'Aversa.

Inter (3-5-1-1): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic, Sensi, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.