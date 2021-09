La Juventus ha chiuso il mercato senza definire un altro acquisto a centrocampo dopo quello di Locatelli. Si era parlato infatti dell'esigenza di rinforzare la mediana con un giocatore abile nell'impostazione di gioco. Fra i giocatori avvicinati alla società bianconera c'è stato Miralem Pjanic, che il Barcellona avrebbe ceduto anche in prestito gratuito. Alla fine però la società torinese ha deciso di non acquistarlo per l'ingaggio pesante che attualmente percepisce. Il centrocampista catalano alla fine si è trasferito al Besiktas. La società bianconera ha valutato altri profili per il centrocampo, fra questi spicca Axel Witsel del Borussia Dortmund.

Il giocatore belga piace molto ad Allegri per la sua fisicità davanti alla difesa e per la sua abilità nell'impostazione di gioco. Non è da scartare la possibilità che arrivi a Torino la prossima stagione, quando andrà in scadenza di contratto con la società tedesca. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il motivo per cui non sarebbe arrivato in bianconero durante questo Calciomercato estivo è la mancata cessione di Aaron Ramsey.

Il centrocampista Witsel potrebbe arrivare alla Juventus la prossima stagione

La Juventus la prossima stagione potrebbe rinforzare il centrocampo attingendo al mercato dei parametri zero. Va in scadenza di contratto a giugno 2022 il belga Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund.

Il classe 1989 sarebbe potuto arrivare a Torino già nelle settimane precedenti, ma la mancata partenza di Aaron Ramsey ha portato la Juventus a non acquistare un altro giocatore e a non appesantire ulteriormente il monte ingaggi. Più probabile quindi che possa arrivare nel 2022, magari dopo aver effettuato la cessione di alcuni giocatori che non sarebbero considerati utili per il progetto sportivo bianconero.

Fra questi spicca il gallese, che però la Juventus non è riuscita a cedere per l'ingaggio da sette milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il centrocampo in vista della prossima stagione. Piace molto Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco valutato circa 30 milioni di euro dalla società francese.

Altro nome gradito alla società bianconera sarebbe quello del difensore-centrocampista dell'Olympique Marsiglia Boubacar Kamara, che va in scadenza di contratto a giugno 202 con la società francese. In questi giorni si parla di un interesse concreto anche per Leandro Paredes del Paris Saint Germain, più difficile invece arrivare a Paul Pogba, anche lui come Kamara in scadenza di contratto a fine stagione. Il centrocampista francese infatti vorrebbe un ingaggio di almeno 20 milioni di euro a stagione.