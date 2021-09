La Juventus durante questo Calciomercato estivo ha deciso di utilizzare una strategia di mercato molto prudente, evitando investimenti pesanti se non a fronte di cessioni altrettanti importanti. Sono arrivati Manuel Locatelli dal Sassuolo, Kaio Jorge dal Santos e Moise Kean dall'Everton. La punta della nazionale italiana è il sostituto di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United nei giorni scorsi. Probabile che nei prossimi mesi la società bianconera continui ad alleggerire i costi cercando allo stesso tempo di ringiovanire la rosa.

Non è un caso si parli di un possibile interesse concreto per Dusan Vlahovic della Fiorentina, che potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo 2022. La Juventus però è attenta anche al mercato dei parametri zero, soprattutto ai profili giovani che potrebbero rappresentare un investimento utile per il presente e per il futuro. Fra questi spicca il nome del difensore-centrocampista Boubacar Kamara, giocatore classe 1999 dell'Olympique Marsiglia

Il centrocampista Kamara possibile acquisto a parametro zero nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Boubacar Kamara del Marsiglia per la prossima stagione. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società francese e arriverebbe quindi a parametro zero.

Già nel giro delle nazionali giovanili della Francia: è stato un riferimento dell'under 21 francese, ma a breve potrebbe diventare parte integrante della rappresentativa del commissario tecnico Didier Deschamps. Kamara avrebbe rifiutato offerte importanti durante il calciomercato estivo 2021 arrivate dall'Inghilterra. Sul centrocampista c'era l'interesse concreto di Newcastle e Wolverhampton.

Il francese sarebbe un profilo ideale per la mediana bianconera in quanto può giocare davanti alla difesa garantendo fisicità e impostazione di gioco. La sua valutazione di mercato è di circa 37 milioni di euro (fonte transfermarkt.it), prezzo evidentemente giustificato dalle qualità del giocatore. Per questo potrebbe rappresentare uno dei pezzi pregiati a parametro zero del calciomercato estivo 2022.

Attualmente infatti non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con l'Olympique Marsiglia. In questa stagione ha disputato fino ad ora tre partite in campionato, giocando sempre titolare e senza mai essere sostituito.

Il mercato della Juventus

La Juventus però, potrebbe decidere di investire a centrocampo anche a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la società bianconera sarebbe interessata a Leandro Paredes, non considerato un titolare da Pochettino nel Paris Saint Germain. Il nazionale sudamericano potrebbe lasciare la Francia in prestito con diritto di riscatto.