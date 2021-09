Si è da poco concluso il match valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter sul risultato finale di 0-0. La classifica del girone, in attesa dell'altra partita tra Real Madrid e Sheriff, ora vede le due squadre con un solo punto.

Il prossimo turno di Champions si giocherà fra tre settimane, con i nerazzurri che ospiteranno (martedì 19 ottobre alle 21) allo stadio Meazza lo Sheriff, mentre gli ucraini ospiteranno a Kiev il Real Madrid. La squadra di Inzaghi nel weekend sarà impegnata contro il Sassuolo, sabato alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, manda in campo con il solito 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Dzeko e Lautaro Martinez, mentre Correa parte dalla panchina. In mezzo al campo Vecino vince il ballottaggio con Calhanoglu al fianco di Brozovic e Barella. Sugli esterni ci sono Dumfries e Dimarco.

Nel primo tempo ci sono poche occasioni in una partita molto equilibrata. Le occasioni più importanti le ha l'Inter, con Nicolò Barella che colpisce la traversa con un destro a giro da fuori area. Lo Shakhtar perde Traoré per infortunio ma ci prova con delle occasioni da fuori poco pericolose per Handanovic. I nerazzurri vanno vicino al gol al 35' anche con Edin Dzeko, che non sfrutta un rimpallo in area su azione da calcio d'angolo e conclude alto.

Nel secondo tempo lo Shakhtar parte forte e sfiora subito il gol dopo 4', con Pedrinho che se ne va sulla fascia destra mette in mezzo, Alan Patrick ci arriva, ma trova il muro Skriniar a respingere il tiro a porta vuota. Ci prova anche l'Inter al 60' recuperando palla sulla trequarti avversaria ma Lautaro a tu per tu con il portiere avversario conclude alto.

Nel finale è la squadra di Inzaghi ad andare vicina al gol con Correa che ci prova con un tiro a giro e con De Vrij di testa, ma in entrambi i casi Pyatov salva il risultato.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle dell'Inter del match appena concluso:

Handanovic 6: Mai impegnato dagli avversari.

Skriniar 7,5: Il solito muro in fase difensiva, dà una mano anche in avanti.

De Vrij 6,5: Anche l'olandese è sempre sicuro in fase difensiva e in impostazione.

Bastoni 6: Partita sufficiente per il centrale, il quale però nel primo tempo perde una palla che rischia di diventare pericolosa.

Dumfries 6,5: Bravo sia a offendere che a difendere.

Barella 6,5: Sfiora il gol con un grande tiro nel primo tempo.

Brozovic 6: Prova sempre a far girare la squadra anche se intorno a lui non c'è molto movimento.

Vecino 6: Sufficienza per l'uruguaiano.

Dimarco 6: Rischia un intervento nel primo tempo pericoloso nel primo tempo, ma la sua prestazione è sicuramente sufficiente.

Lautaro Martinez 6: Fa il possibile ma non punge come in altre occasioni.

Dzeko 4,5: Mai in partita, sbaglia un gol abbastanza clamoroso nel primo tempo.

Correa 6,5: Entra bene in partita.