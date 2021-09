La Juventus è attesa da tre partite molto impegnative prima della pausa per le nazionali. Dopo la vittoria contro lo Spezia i bianconeri proveranno a confermarsi contro la Sampdoria. Allegri dovrebbe effettuare diverse sostituzioni rispetto alla partita precedente. Perin dovrebbe giocare al posto di Szczesny, a centrocampo invece Locatelli dovrebbe tornare al posto di McKennie e Bernardeschi dovrebbe sostituire Rabiot. Novità anche nel settore avanzato, dove Dybala dovrebbe partire dalla panchina con Morata e Kean titolari.

Il nazionale italiano dovrebbe essere preferito a Kulusevski, che in questo inizio di stagione sta raccogliendo poco minutaggio in bianconero.

Tanti si aspettavano il definitivo salto di qualità dello svedese, che nelle ultime due stagioni non è riuscito a dimostrare le sue qualità. Lo svedese nella stagione 2019-2020 al Parma ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani del campionato italiano a tal punto che a gennaio 2020 la Juventus deciso di acquistarlo. A parlare del centrocampista svedese è stato il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che sul suo account ufficiale di Twitter ha definito il giocatore ''la più grande delusione della Juventus''.

'La più grande delusione della Juventus si chiama Kulusevski'

"La più grande delusione Juve si chiama Kulusevski. Nel Parma sembrava incontenibile. Con la Juve impalpabile, didascalico nelle sue azioni sulla fascia.

Parte e non arriva mai. Problema psicologico. Ma il fuoriclasse è tale nella misura in cui fa le stesse cose con maglie diverse". Questo il post di Fabio Ravezzani in riferimento al centrocampista Kulusevski, che non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità nelle ultime due stagioni. Parole che hanno suscitato molto clamore su Twitter, con tanti follower del giornalista sportivo che hanno commentato le sue parole.

Il commento dei follower al post di Ravezzani

Tanti i commenti dei follower al post di Ravezzani riguardante il centrocampista della Juventus Dejan Kulusevski. Un utente ha dichiarato: "Kulusevski è da vendere. Non ha la mentalità. Chiesa lo perdoniamo per ovvie ragioni (ha anche problemi fisici che non gli permette di esprimersi, e comunque la partita contro lo Spezia lui l'ha aggiustata), Kulu no: via".

Un altro utente invece ha sottolineato: "Penso invece che abbia tantissimo potenziale, ci vuole un tecnico che riesca a trovargli una giusta posizione. L'anno scorso è stato decisivo anche nel finale di Coppa Italia, gli manca un po' di garra come invece Chiesa ha. Almeno qualche goal lo fa o anche passaggi importanti".