Il campionato italiano dopo la pausa per le nazionali ritorna con un grande match. Sabato 11 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona si sfidano nella terza giornata Napoli-Juventus, due delle favorite alla vittoria finale del campionato. Di certo l'inizio dei bianconeri non è stato di certo ideale, in due partite hanno raccolto un punto arrivato con il pareggio contro l'Udinese. Sorprende invece la sconfitta dell'Allianz Stadium di Torino contro l'Empoli. Il Napoli invece arriva da due vittorie, contro il Venezia e il Genoa.

Sarà molto importante raccogliere punti soprattutto per la Juventus, che però avrà tantissimi assenze a causa delle nazionali. I sudamericani infatti non saranno a disposizione, come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match. L'unico che avrebbe potuto giocare è Cuadrado, ma a causa di un gastroenterite è rimasto in Colombia. Di conseguenza giocatori contati per il tecnico toscano, che dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3.

Spalletti ritrova Osimhen nel settore avanzato

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti potrà schierare contro la Juventus la punta nigeriana Victor Osimhen. Accolto infatti il ricorso presentato dalla società catalana contro la squalifica per due giornate per un fallo di reazione in Napoli-Venezia.

Per il resto l'unica novità potrebbe essere a centrocampo, con il nuovo acquisto Anguissa che potrebbe giocare titolare al posto di Lobotka. In porta dovrebbe esserci Ospina, che rientrerà a breve dall'America dopo aver partecipato alle partite di qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 con la Colombia. Difesa a quattro con Di Lorenzo sulla fascia destra, Manolas e Koulibaly centrali e Mario Rui terzino sinistro.

Centrocampo a tre con Elmas, Anguissa e Fabian Ruiz, nel settore avanzato invece dovrebbero giocare Politano, Osimhen e Insigne.

Allegri dovrebbe schierare Kulusevski a supporto di Morata

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha i giocatori contati per la sfida di campionato contro il Napoli considerando le assenze dei sudamericani.

Non ci sarà neanche Chiesa, che sta recuperando da un infortunio al flessore. Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Szczesny in porta, De Sciglio, De Ligt, Chiellini e Pellegrini in difesa. A centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot, nel settore avanzato Kulusevski, Morata e Bernardeschi.

Le probabili formazioni di Napoli e Juventus

Napoli (4-3-3): Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Elmas, Anguissa, Fabian Ruiz - Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Luciano Spalletti

Juventus (4-3-3): Szczesny - De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini - McKennie, Locatelli, Rabiot - Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Allenatore Massimiliano Allegri.