La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. Un solo punto conquistato in tre partite di campionato, frutto del pareggio contro l'Udinese e delle sconfitte contro Empoli e Napoli. Fra i protagonisti in negativo dei bianconeri spicca Szczesny, decisivo in tre dei 4 gol subiti nelle prime tre partite di campionato.

Contro il Napoli però hanno deluso anche altri giocatori, in particolar modo tre elementi acquistati dall'ex direttore della Juventus Fabio Paratici, attuale direttore generale del Tottenham. A farlo notare, criticando l'ex dirigente bianconero, è stato il giornalista sportivo Fabio Ravezzani.

Tramite il suo account ufficiale di Twitter, egli ha parlato in particolar modo di tre giocatori che stanno deludendo oramai da diversi mesi e che sono stati acquistati proprio da Fabio Paratici quando era alla Juventus: il difensore Matthijs De Ligt e i centrocampisti offensivi Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi.

'I danni di Paratici sul mercato sono stati ingenti'

"Tra i problemi Juve anche la mancata crescita di Kulusevski e la regressione di De Ligt, insieme sono costati oltre 120 mln e avrebbero dovuto essere determinanti. Col Napoli anche Bernardeschi (altri 40 milioni) è stato pessimo. I danni di Paratici sono stati ingenti". Questo il tweet di Fabio Ravezzani in riferimento a tre giocatori acquistati dall'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

Lo svedese infatti nella scorsa stagione non ha inciso particolarmente e non è partito nella migliore nelle prime tre partite di campionato. Anche l'olandese sembra aver avuto una regressione nel rendimento anziché fare un salto definitivo di qualità. Per quanto riguarda invece il nazionale italiano, acquistato nel 2017 per 40 milioni di euro ha avuto un rendimento importante solo nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 per poi peggiorare con l'arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus e con quello di Pirlo.

I commenti dei follower al tweet di Ravezzani

Tanti utenti hanno voluto commentare il tweet di Fabio Ravezzani. Uno di questi ha scritto: "Ci sarebbe da dire però che i due gol contro l'udinese e i due di ieri sono stati sostanzialmente quattro autogol. Senza questi quattro errori (ultimo uomo), la Juve avrebbe cinque punti in più e stareste tutti parlando di Juve pragmatica dove vincere è l'unica cosa che conta".

A sostegno di Ravezzani un suo follower che ha scritto: "I danni non finiscono qui da parte di paratici...a centrocampo Ramsey, Rabiot e Arthur....la Juventus prima di vincere passeranno altri 2 anni...c'è da smaltire tutta la roba acquistata ....la colpa lo dico è della società diede a Paratici compiti che erano superiori a lui".

Un altro follower ha commentato: "Lo ripeto, il miglior acquisto dell'estate è stato 'mandare' Paratici".